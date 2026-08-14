4 saat ormanı dinledi kulaklarını kaybetti: Gerçek sonradan ortaya çıktı
Çin’de kamp yaparken ormanda yoğun ağustos böceği seslerine maruz kalan 18 yaşındaki genç, bir süre sonra işitme kaybı yaşadığını fark ederek hastaneye başvurdu.
Çin’de yaşanan bu şaşırtıcı olay, doğadaki bazı seslerin sanıldığından çok daha güçlü olabileceğini gözler önüne serdi.
Zhejiang eyaletinin Ningbo kentinde yaşayan 18 yaşındaki Yang, temmuz ayının başında doğayla baş başa kalmak ve kamp yapmak amacıyla ormana gitti.
Akşam saatlerinde işitme sorunu başladı
SCMP'nin haberine göre; Öğle saatlerinde yoğun ağustos böceği sesleriyle karşılaşan genç, herhangi bir kulak koruyucu kullanmadan yaklaşık 4 saat boyunca aynı ortamda kaldı.
Akşam saatlerinde kulaklarında şişlik oluştuğunu fark eden genç, kuş sesleri ve cep telefonunun bildirim sesi gibi yüksek frekanslı sesleri duymakta zorlanmaya başladı.
İşitme kaybı teşhisi konuldu
Hastaneye başvuran Yang'a gürültüye bağlı geçici işitme kaybı teşhisi konuldu. Yang'ın tedavi görmesi ve iki hafta boyunca gürültülü ortamlardan uzak durmasının ardından işitmesinin normale döndüğü belirtildi.
Tek bir ağustos böceği 70 desibel ses çıkarıyor
Uzmanlara göre tek bir ağustos böceğinin çıkardığı ses yaklaşık 70 desibel seviyesinde ve tek başına ciddi bir risk oluşturmuyor.
Ancak çok sayıda ağustos böceğinin aynı anda çıkardığı sesin 85 desibelin üzerine çıkabildiği belirtiliyor.
Uzun süre yüksek seviyedeki sese maruz kalmak, iç kulaktaki hassas yapılarda geçici veya kalıcı hasara yol açabiliyor.
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