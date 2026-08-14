4 saat ormanı dinledi kulaklarını kaybetti: Gerçek sonradan ortaya çıktı

14 Ağustos Cuma hutbesi: Her yetim bir emanet

Her hafta büyük bir katılım kılınan Cuma namazı için, bu hafta Diyanet İşleri Başkanlığı Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından belirlenen hutbe konusu "Her yetim bir emanet" oldu. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in yetimlere sahip çıkma konusundaki müjdelerinin hatırlatıldığı cuma hutbesinde, mazlum coğrafyalardaki çocukların unutulmaması ve evlerin ile gönüllerin yetimlere açılması gerektiği vurgulandı.