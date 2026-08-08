Dev restoranlar acil kararla menüden çıkardı: Yüzlerce kişiyi hastanelik eden salgının altından o biber çıktı
ABD'de Meksika menşeli jalapeno biberlerinden kaynaklandığı tespit edilen salmonella salgını hızla 27 eyalete yayılarak ulusal bir sağlık krizine dönüştü. Toplamda 345 kişinin hastalanması ve çok sayıda vakanın hastaneye kaldırılmasının ardından ülkenin önde gelen restoran zincirleri acil durum ilan ederek söz konusu ürünleri menülerinden tamamen çıkardı.
ABD, Meksika'nın Sinaloa eyaletinden ithal edilen jalapeno biberlerinin yol açtığı devasa bir salmonella salgınıyla sarsılıyor. Hızla 27 eyalete yayılarak büyüyen kriz, 345 kişinin hastalanmasına ve 36 kişinin hastanelerde tedavi altına alınmasına neden oldu. Federal yetkililer ve ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri tarafından yürütülen geniş çaplı soruşturma, California merkezli Coast Citrus şirketinin tedarik ettiği bu ürünlerin tehlike saçtığını ortaya koydu. Salgından en çok etkilenen bölgeler her biri 110'ar vakayla Minnesota ve Colorado olurken, bu eyaletleri 30 vakayla Illinois ve 13 vakayla Kansas takip etti.
Dev restoran zincirleri menülerinden kaldırdı
Halk sağlığını doğrudan tehdit eden bu durum karşısında ülkenin en büyük restoran zincirleri acil eylem planlarını devreye soktu. Chipotle ve Qdoba gibi popüler markalar, tüketici güvenliğini sağlamak amacıyla şüpheli jalapeno biberlerini tüm restoranlarının menülerinden derhal çıkardı. Sağlık yetkilileri, alınan bu proaktif kararlar sayesinde söz konusu işletmelerin tüketiciler için artık devam eden bir risk taşımadığını vurguladı. Ancak krizin markalar üzerindeki finansal etkisi sert oldu. Özellikle Chipotle'ın hisseleri, salgının duyulmasının ardından ciddi bir sarsıntı yaşayarak %10 civarında değer kaybetti.
Gıda güvenliği endişesi
Hastalığın daha da yayılmasını engellemek isteyen Gıda ve İlaç Dairesi yetkilileri, enfekte jalapeno biberlerinin perakende zincirlerine ve market raflarına ulaşıp ulaşmadığını araştırmaya devam ediyor. Kurum, biberlerin perakende satış noktalarına dağıtıldığının tespit edilmesi halinde ek geri çağırma kararlarının hızla yürürlüğe gireceğini belirtiyor.
Uzmanlar, ABD'de her yıl yaklaşık 1,35 milyon enfeksiyona neden olan salmonella bakterisinin, bulaş sonrası saatler veya günler içinde ateş, ishal ve şiddetli mide krampları ile kendini gösterdiğini hatırlatıyor.
Gündemi sarsan bu biber salgınının yanı sıra, federal yetkililerin Taco Bell restoranlarında kullanılan Meksika menşeli marulların da son dönemdeki siklospora salgınının kaynağı olduğunu tespit etmesi, ithal tarım ürünlerindeki denetim tartışmalarını yeniden alevlendirdi.
Salmonella bakterisi nedir ve nasıl bulaşır?
Gıda güvenliği krizleriyle sık sık gündeme gelen Salmonella, dünya genelinde gıda zehirlenmelerine ve ciddi bağırsak enfeksiyonlarına en fazla yol açan bakteri türlerinin başında geliyor. Toplumda genellikle çiğ veya az pişmiş et, kümes hayvanları, yumurta ve pastörize edilmemiş süt gibi hayvansal gıdalarla ilişkilendirilse de, son yıllarda taze sebze ve meyvelerde de sıklıkla tespit ediliyor.
Tarım alanlarındaki sulama sularından, hasat sırasındaki hijyen eksikliklerinden veya uygun olmayan depolama koşullarından kaynaklanan kontaminasyon, bakterinin jalapeno biberi, marul ve salatalık gibi topraktan sofraya gelen ürünlere kolayca bulaşmasına zemin hazırlıyor. Uzmanlara göre bakteri insanlara büyük ölçüde bu enfekte gıdaların tüketilmesi yoluyla geçerken, yeterince dezenfekte edilmemiş mutfak gereçleri veya çapraz bulaşma da enfeksiyon riskini ciddi oranda artırıyor.
Bakterinin vücuda girmesinin ardından hastalığın kuluçka süresi genellikle 6 saat ile 6 gün arasında değişiklik gösteriyor. Enfeksiyonun en belirgin semptomları arasında şiddetli ishal, aniden yükselen ateş, kramp şeklinde karın ağrıları, mide bulantısı ve kusma yer alıyor. Sağlıklı bireylerin büyük bir bölümü herhangi bir özel tıbbi tedaviye veya antibiyotik kullanımına ihtiyaç duymadan 4 ile 7 gün içinde sağlığına kavuşabiliyor. Ancak enfeksiyon her hastada aynı seyri göstermiyor. Özellikle 5 yaş altı çocuklar, 65 yaş üstü yetişkinler ve bağışıklık sistemi zayıf olan kronik hastalarda ishal ve kusmaya bağlı sıvı kaybı çok hızlı geliştiği için hastanede yatarak tedavi zorunlu hale geliyor.
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