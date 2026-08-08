Dev restoranlar acil kararla menüden çıkardı: Yüzlerce kişiyi hastanelik eden salgının altından o biber çıktı

ABD, Meksika'nın Sinaloa eyaletinden ithal edilen jalapeno biberlerinin yol açtığı devasa bir salmonella salgınıyla sarsılıyor. Hızla 27 eyalete yayılarak büyüyen kriz, 345 kişinin hastalanmasına ve 36 kişinin hastanelerde tedavi altına alınmasına neden oldu. Federal yetkililer ve ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri tarafından yürütülen geniş çaplı soruşturma, California merkezli Coast Citrus şirketinin tedarik ettiği bu ürünlerin tehlike saçtığını ortaya koydu. Salgından en çok etkilenen bölgeler her biri 110'ar vakayla Minnesota ve Colorado olurken, bu eyaletleri 30 vakayla Illinois ve 13 vakayla Kansas takip etti.