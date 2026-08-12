Sıradan bir ağrı sanılıyor ama çok tehlikeli: 6 saati geçiyorsa dikkat

Tedavi çoğunlukla kapalı yöntemle yapılıyor

Apandisit tedavisinde çoğunlukla laparoskopik yani kapalı cerrahi yöntemin kullanıldığını söyleyen Prof. Dr. Özdenkaya, bazı durumlarda açık ameliyatın da gerekli olabileceğini belirtti. Geç başvuran ve apandisit çevresinde dokuların iltihaplı bölgeyi çevreleyerek adeta bir paket oluşturduğu hastalarda ise farklı bir tedavi yaklaşımı uygulandığını ifade eden Prof. Dr. Özdenkaya, "Beş günü aşan karın ağrılarında, özellikle antibiyotik ve ağrı kesicilerle şikâyetlerin baskılandığı durumlarda apandisit çevresinde dokuların apandisiti paketlemesiyle pilastrone apandisit gelişebiliyor. Böyle bir durumda hastayı hemen ameliyat etmek yerine antibiyotik ve yakın takip ile izleyebiliyoruz. Daha sonraki süreçte gerekli görülürse cerrahi tedavi planlanabiliyor" şeklinde konuştu.