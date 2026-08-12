Göç yolculuğuna ada molası
Demokrasi ve Özgürlükler Adası semaları, göç yolundaki yüzlerce leyleğin geçişine sahne oldu. Daireler çizerek yükselen ve sürüler halinde süzülen leylekler, görsel şölen oluşturdu. Dünyanın önemli kuş göç rotalarından biri üzerinde bulunan İstanbul'da leyleklerin göç yolculuğu sürüyor. Binlerce kilometrelik yolculukları sırasında Marmara Denizi üzerinden geçen leylekler, Demokrasi ve Özgürlükler Adası semalarında görüntülendi. Aynı anda gökyüzünde süzülen leyleklerin oluşturduğu seyirlik manzara cep telefonu kameralarına yansıdı.
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