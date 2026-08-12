Göç yolculuğuna ada molası

TCDD’den Küçükçekmece’de leylekler için hareket: Göç güzergahları incelenecek

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Genel Müdürlüğü, Küçükçekmece Gölü-Tahtakale mevkiinde demiryolu elektrifikasyon tesisleriyle temas ederek zarar gören leyleklerin korunması amacıyla çalışma başlattı. Üniversiteler ve ilgili kurumlarla yürütülecek bilimsel çalışmalarda leyleklerin göç güzergahları ve uçuş davranışları incelenecek. Elde edilecek sonuçlara göre demiryolu hattındaki mevcut koruyucu sistemlerin geliştirilmesi ve ilave tedbirlerin alınması değerlendirilecek.