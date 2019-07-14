Gündem 15 Temmuz zaferinin dijital gösterim merkezi açılıyor
15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİ

​15 Temmuz zaferinin dijital gösterim merkezi açılıyor​

15 Temmuz zaferinin dijital gösterim merkezi açılıyor

15 Temmuz Milletin Zaferi Dijital Gösterim Merkezi, 15 Temmuz'da Taksim Meydanı’nda ziyarete açılacak. 600 metrekarelik kapalı alanda, milletimizin zaferini hatırlatmak için hazırlanan videolar gösterime sunulacak.

Haber Merkezi Yeni Şafak
15 Temmuz hain darbe girişiminin 3. yıl dönümü Türkiye genelinde anılacak.
15 Temmuz hain darbe girişiminin 3. yıl dönümü Türkiye genelinde anılacak.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada, Türkiye Cumhuriyeti tarihi boyunca, millet iradesine yapılan en kanlı saldırının unutulmayacağı, unutturulmayacağı ifade edildi.

Bundan 3 yıl önce 15 Temmuz 2016 gecesinde, hain terör örgütü FETÖ tarafından yapılmak istenen darbe girişiminin, Cumhurbaşkanı Recep TayyipErdoğan'ın dik duruşu ve milletin iradesine sahip çıkmasıyla başarısız olduğu hatırlatılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

  • "15 Temmuz gecesinde kadın erkek, genç yaşlı ayrımı gözetmeden kahramanlık destanı yazan milletimiz, birlik ve beraberliğimizi canı pahasına savunmuştur. Türk milletinin yazdığı bu şanlı zaferi yıllar boyu nesilden nesle aktarmak boynumuzun borcudur. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından hazırlanan, 15 Temmuz Milletin Zaferi Dijital Gösterim Merkezi, 15 Temmuz - 21 Temmuz 2019 tarihleri arasında Taksim Meydanı’nda ziyarete açılacaktır. 600 metrekare kapalı alanı olan bu merkezde, milletimizin zaferini, büyük fedakarlığını ve mücadele azmini bir kez daha hatırlatmak için hazırlanan videolar gösterilecektir."
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