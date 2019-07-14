​15 Temmuz zaferinin dijital gösterim merkezi açılıyor​

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada, Türkiye Cumhuriyeti tarihi boyunca, millet iradesine yapılan en kanlı saldırının unutulmayacağı, unutturulmayacağı ifade edildi.

Bundan 3 yıl önce 15 Temmuz 2016 gecesinde, hain terör örgütü FETÖ tarafından yapılmak istenen darbe girişiminin, Cumhurbaşkanı Recep TayyipErdoğan'ın dik duruşu ve milletin iradesine sahip çıkmasıyla başarısız olduğu hatırlatılan açıklamada, şunlar kaydedildi: