2 Ekim 2018 Salı gün sonu haberleri

Trabzon'un Tonya ilçesinde, her yıl nisan ayında açan, 'Uluslararası Bern Sözleşmesi' gereği korunan, ince, uzun yapraklı 'mavi yıldız' çiçeğinin yetiştiği ve yörede 'Mor Yayla' olarak bilinen Kadıralak Yaylası, ilkbaharda mora, sonbaharda ise açan 'vargit' çiçekleri ile beyaza bürünüyor.

2 Ekim 2018 Pazatesi gününün öne çıkan haberlerini derledik:

Erdoğan: İdlib'te ateşkes devam ediyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu. "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemimize dair hazırladığımız ilk bütçeyi 2 hafta sonra TBMM'ye göndermiş olacağız. 1 Ocak 2019 itibariyle de kullanacağız" diyen Erdoğan, Almanya, ABD, AB ve İdlib gibi konularda değerlendirmeler yaptı. Yerel seçimlerdeki aday profillerini de anlatan Erdoğan belediye başkanlarına da 'Zabıtalarınız hassas olsun' uyarısında bulundu.

AK Parti: Af düzenlemesi çalışmaları tamamlanmadı

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MHP'nin af teklifiyle ilgili açıklama yaptı. AK Parti'nin çalışmalarını henüz tamamlamadığını belirten Çelik, "Partideki çalışma ve değerlendirme tamamlanmamıştır, son aşamasındayız ama tam bir nokta koyulmamıştır" ifadelerini kullandı.

Altan kardeşler ile Nazlı Ilıcak'ın cezalarına onama

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi, FETÖ'nün medya yapılanmasının "darbe çağrışımı" davasında, Ahmet Altan, Mehmet Altan ve Nazlı Ilıcak'ın da aralarında bulunduğu 6 sanığa yerel mahkemece "anayasayı ihlal" suçundan verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezalarının onanmasına karar verdi.

Mali ve Orta Afrika tezkeresi uzatıldı

Birleşmiş Milletlerin Mali ve Orta Afrika Cumhuriyeti'nde icra ettiği harekat ve misyonlar kapsamında, TSK'nın yurt dışına gönderilmesi ve kuvvetlerin kullanılması konusunda hükümete verilen yetkinin uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.

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Şampiyonlar Ligi maçları Bein Sports'ta yayınlanacak

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında oynanacak maçların beIN SPORTS'tan canlı yayınlanacağı açıklandı. BeIN SPORTS, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla Şampiyonlar Ligi'nde 2. haftada oynanacak maçların belirlenen paketlere ücretsiz olarak sunulacağını açıkladı. Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında oynanan maçları da beIN Sports naklen olarak yayınlamıştı.

AA

Bakırköy'de sürücü aracını yayaların üzerine sürdü

Bakırköy'de bir kadını darbettiği ileri sürülen şahsın, aracını kendisine tepki gösteren vatandaşların üzerine sürmesi sonucu bazı kişiler yaralandı.

Bakırköy'ün en işlek caddesi İstanbul Caddesi'nde bulunan bir alışveriş merkezinin önünde araç içerisinde bir kadını darbettiği öne sürülen kişiye vatandaşlar tepki gösterdi. Bu sırada tartışma yaşandı. Bir süre sonra, şahıs aracını hareket ettirirken, vatandaşların tepkisi sürdü.

Avrupa'daki Müslüman nüfusu 75 milyona ulaşacak

Dünya üzerinde 1.8 milyar Müslüman yaşıyor. Hristiyanlığın ardından ikinci büyük din olan İslam, aynı zamanda dünyanın en hızlı yayılan dini. Araştırma şirketlerinin yaptığı çalışmalara göre, 2030 yılına gelindiğinde Avrupa'da yaşayan Müslüman nüfusunun yüzde 8'i, 2050 yılında ise yüzde 20'yi bulması yani 75 milyonluk nüfusa ulaşması bekleniyor.

Sahibinden.com'a 10 milyon TL ceza kesildi

Rekabet Kurulu'nun Sahibinden.com'a yönelik yürüttüğü soruşturma tamamlandı. Kurul, 4054 sayılı Kanun’un 6. maddesini ihlal edip etmediğinin tespitine yönelik olarak yürütülen soruşturmada firmaya 10 milyon TL'lik ceza kesilmesine karar verdi.

Türk komandolarını gören teröristler: Aman Tanrım Türkler geliyor

OYNAT 04:58 Türk komandolarını gören teröristler: Aman Tanrım Türkler geliyor Türkiye'nin sınır ötesi operasyonlarındaki kahramanlıklarına dair yeni bilgiler ve belgeler gelmeye devam ediyor. YPG'ye törenle katılan ve her fırsatta Türkiye'ye tehdit savuran yabancı teröristler, bir video yayınlayıp Türk askerinin Afrin'e yaklaşmasıyla arkalarına bile bakmadan nasıl kaçtıklarını anlattı.

Zabıtalar fırsatçılara göz açtırmıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın döviz kurlarındaki dalgalanmayı fırsata çevirmek için fiyat etiketlerinde oynama yapanlara karşı yaptığı uyarı sonrasında belediye ekipleri harekete geçti. Çok sayıdaki markette yapılan incelemelerde ürünlerin kasa ve reyon fiyatları karşılaştırılarak fırsatçılara göz açtırılmadı.

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Hindistan ABD'nin tehdidine aldırış etmedi

Rusya Devlet Başkanı Putin'in Hindistan ziyareti sırasında S-400 anlaşmasını imzalanacağı açıklandı. ABD Savunma Bakanlığı Asya-Pasifik Bölge Sekreter Yardımcısı Randall Schriver, daha önce yaptığı açıklamada Hindistan'ın Rusya'dan silah alması gerçekleşirse Hindistan'a yaptırımlar uygulayacaklarını dile getirmişti.

PKK'ya eylülde ağır darbe

Güvenlik güçlerince, terör örgütü YPG/PKK'ya yönelik eylül ayında yurt içi ve dışında düzenlenen operasyonlarda 135 terörist etkisiz hale getirilerek örgüte ağır darbe indirildi. Etkisiz hale getirilen teröristler arasında İnterpol'ün Kırmızı Bülten ile 9 yıldır aradığı PKK'lı terörist Mehmet Y, 'kırmızı' kategoride 4 milyon lira ödülle aranan Dersim saha sorumlusu 'Çetin Kombat' kod adlı Musa Çetiner de bulunuyor.

Masal gibi yayla: Sonbaharda mor ilkbaharda yaz

Trabzon'un Tonya ilçesinde, her yıl nisan ayında açan, 'Uluslararası Bern Sözleşmesi' gereği korunan, ince, uzun yapraklı 'mavi yıldız' çiçeğinin yetiştiği ve yörede 'Mor Yayla' olarak bilinen Kadıralak Yaylası, ilkbaharda mora, sonbaharda ise açan 'vargit' çiçekleri ile beyaza bürünüyor. Çevresi ladin çam ormanları ile kaplı yaylayı ziyaret edenler, her mevsimde manzaraya hayran kalıyor

Soylu: Sıfır maliyetle mayın temizliği yapıyoruz

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sınırlarımızdaki mayın temizliğine değinerek, "Bazı dönemler sınırlarımızdaki mayınların temizlenmesi için İsrailli firmalar konuşuluyordu. Şimdi, mayınları çok rahat bir şekilde jandarma timlerimizle Türk Silahlı Kuvvetlerimizin timleri toplu bir şekilde özellikle duvar yaptığımız bölgelerin tamamında hem önünde hem arkasında rahat bir şekilde temizleyebiliyor. Bir maliyetimiz de olmuyor" dedi.

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Çin ABD'yi Türkiye ile sallayacak

Çin Halk Cumhuriyeti ile ABD arasında yaşanan ticaret savaşında kritik önemde yer alan Türkiye'ye yönelik yatırımlar artacak. Savaştan galip çıkmak isteyen Çin, ''Bir Kuşak, Bir Yol” adlı ulaşım ağı projesinin orta koridorunda yer alan Türkiye ile ekonomik ve siyasi olarak iş birliğini daha da geliştirmeyi planlanıyor.

ABD'den İsrail'e 38 milyar dolarlık güvenlik yardımı

ABD Dışişleri Bakanlığı, eski ABD Başkanı Barack Obama tarafından imzalanan İsrail'e 38 milyar dolarlık güvenlik yardımının başlayacağını açıkladı. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, "ABD, İsrail'in kendini savunma hakkını koşulsuz olarak doğrulamakta ve bu mutabakatın İsrail'in, kendini bölgedeki tüm potansiyel düşmanlara karşı askeri olarak savunma kapasitesine yardımcı olacağına inanmaktadır" ifadelerini kullandı.