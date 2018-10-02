Gündem 2 Ekim 2018 Salı gün ortası haberleri
İSTANBUL

2 Ekim 2018 Salı gün ortası haberleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni hükümet sistemine dair ilk bütçenin yılbaşından itibaren kullanılacağını açıkladı. Bahçeli, "İstanbul dışında her yerden aday çıkaracağız" dedi. 2 Ekim 2018 Salı gününün öne çıkan haberlerini derledik.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Melania Trump, Afrika turuna tek başına çıkacak.
Melania Trump, Afrika turuna tek başına çıkacak.

Erdoğan açıkladı: 1 Ocak 2019'dan itibaren...

AK Parti Grup toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, gündeme ilişkin açıklamalar yaptı. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne ilişkin bütçenin iki hafta içinde TBMM'ye gönderileceğini belirten Erdoğan, "1 Ocak 2019 itibariyle kullanacağız" diye konuştu.

Erdoğan: İlk bütçeyi 2 hafta sonra göndereceğiz
GÜNDEM
Erdoğan: İlk bütçeyi 2 hafta sonra göndereceğiz

Bahçeli: İstanbul hariç her yerden adayımız olacak

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında konuştu.

Gündeme ilişkin önemli açıklamalar yapan Bahçeli, yerel seçim öncesinde merak edilen konuya ilişkin de değerlendirmede bulundu. Daha önce İstanbul'da aday göstermeyeceklerini belirten Bahçeli, "İstanbul dışında her yerden adayımız olacak" diye konuştu.

Bahçeli: Sermeye kaçıranlar deşifre edilsin
GÜNDEM
Bahçeli: Sermeye kaçıranlar deşifre edilsin

Cetvelle çizilen sınırlar sorunlu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, cetvelle çizilen sınırların sorunlu olduğunu belirterek, "Sınır, bir çit ve bayrak direğinden çok daha fazla şey ifade eder" dedi. Bakan Soylu ayrıca, Kandil'deki teröristlerin ABD tarafından eğitildiğini söyledi.

Cetvelle çizilen sınırlar sorunlu
GÜNDEM
Cetvelle çizilen sınırlar sorunlu

Melania tek başına gitti

ABD Başkanı Donald Trump'ın eşi Melania Trump, yaklaşık bir hafta süreceği belirtilen Afrika turunda Gana, Malavi, Kenya ve Mısır'ı ziyaret edecek. Melania Trump, eşinden ayrı olarak ilk defa uluslararası bir ziyarete çıkıyor.

Melania Trump 'tek başına' Afrika turuna çıktı
DÜNYA
Melania Trump 'tek başına' Afrika turuna çıktı

'Ben bıraktım sen de bırak'

Yeniden aday olmayacağını açıklayan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, "En büyük arzum 15 yılın sonunda görevimi Cumhuriyet Halk Partili bir başka arkadaşıma devretmektir" dedi. Kocaoğlu, genel merkeze yönelikse değişimde ısrarcı olduğunu söyledi. Kocaoğlu'nun bu mesajı Kılıçdaroğlu'na gönderme olarak yorumlanıyor.

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Ben bıraktım sen de bırak
GÜNDEM
Ben bıraktım sen de bırak

Ekmekte eski tarife

Ankara'da ekmeğe dün yapılan yüzde 25'lik zammın Ankara Valiliği ve Ticaret Bakanlığı'nın devreye girmesiyle durdurulmasının ardından bu sabah yeni bir açıklama da Ankara Esnaf ve Sanatkarlar Odası'ndan geldi. Oda'dan yapılan açıklamada ekmeğin eski tarife üzerinden satılmaya devam edileceği belirtildi.

Ankara'daki ekmek fiyatına ilişkin 3. açıklama
EKONOMİ
Ankara'daki ekmek fiyatına ilişkin 3. açıklama

ABD'den İsrail'e 38 milyar dolar

ABD Dışişleri Bakanlığı, eski ABD Başkanı Barack Obama tarafından imzalanan İsrail'e 38 milyar dolarlık güvenlik yardımının başlayacağını açıkladı. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, "ABD, İsrail'in kendini savunma hakkını koşulsuz olarak doğrulamakta ve bu mutabakatın İsrail'in, kendini bölgedeki tüm potansiyel düşmanlara karşı askeri olarak savunma kapasitesine yardımcı olacağına inanmaktadır" ifadelerini kullandı.

ABD'den İsrail'e 38 milyar dolarlık güvenlik yardımı
DÜNYA
ABD'den İsrail'e 38 milyar dolarlık güvenlik yardımı

Koç gitmezse Fener çöker

“Özlenen Fenerbahçe” sloganıyla yola çıkan Ali Koç’un Fenerbahçesi, kelimenin tam anlamıyla facia bir görüntüye imza attı. Son 50 sezonun en kötü ilk 7 haftasına imza atan ve 14. sırada bulunan Fenerbahçe, haftaya yapacağı Başakşehir maçında düşme potasına gerileme tehlikesiyle karşı karşıya bulunuyor.

Koç gitmezse Fener çöker
SPOR
Koç gitmezse Fener çöker

Mülteci anne Lindsay Lohan'a yumruk attı

ABD'li oyuncu Lindsay Lohan, Moskova’da gördüğü Suriyeli mülteci bir ailenin çocuklarını alıp götürmeyi teklif edince yumruk yedi. Lohan, Instagram'da yayınladığı canlı videoyla tüm okları üzerine çevirdi.

Mülteci anne Lindsay Lohan'a yumruk attı
HAYAT
Mülteci anne Lindsay Lohan'a yumruk attı

Erdoğan Köln Merkez Camii'nde Kur'an okudu

Erdoğan'dan Köln Merkez Camii'nde Kur'an tilaveti
OYNAT 00:44
Erdoğan'dan Köln Merkez Camii'nde Kur'an tilaveti
Almanya'da resmi temaslarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya'daki Köln Merkez Camii'nin açılış törenine katıldı. Erdoğan'ın açılış sonrası Kur'an okuduğu anların görüntüsü sosyal medyada paylaşıldı.
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