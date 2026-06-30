400 bin gurbetçiye askerlik müjdesi

AK Parti’nin bu hafta Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sunmayı planladığı Askeralma Kanunu teklifiyle, yurt dışında askerlik hizmetini yerine getiren Türk vatandaşları için önemli bir düzenleme hayata geçirilecek. Teklif yasalaşırsa, yaşadıkları ülkede zorunlu askerlik görevini tamamlayan çifte vatandaşlar, Türkiye’de yeniden askerlik yapmak zorunda kalmayacak. Yaklaşık 400 bin kişiyi ilgilendirdiği değerlendirilen düzenlemeyle, yıllardır yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının gündeminde yer alan askerlik kaynaklı mağduriyetlerin giderilmesi hedefleniyor.

ASKER KAÇAĞI SAYILIYORLARDI

Mevcut uygulamada, yaşadıkları ülkede zorunlu askerlik hizmetini tamamlayan Türk vatandaşları, Türkiye’deki askerlik yükümlülüklerini yerine getirmedikleri takdirde asker kaçağı statüsüne düşüyordu. Bu durum, Türkiye’ye girişlerde çeşitli hukuki işlemlerle karşı karşıya kalınmasına neden olurken, birçok vatandaşın ülkeye turistik ya da aile ziyareti amacıyla gelmekten çekinmesine yol açıyordu. Askerlik yükümlülüğü nedeniyle Türk vatandaşlığından çıkmayı tercih edenlerin de bulunduğu belirtilirken, yeni düzenlemeyle hem bu mağduriyetlerin önüne geçilmesi hem de yurt dışındaki vatandaşların Türkiye ile bağlarının güçlendirilmesi amaçlanıyor.

YETKİ MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI’NDA

Kanun teklifine göre, hangi ülkelerde yerine getirilen askerlik hizmetlerinin Türkiye’de geçerli kabul edileceğine Milli Savunma Bakanlığı karar verecek. Bakanlık, ülkelerin askerlik sistemleri ile Türkiye arasındaki hukuki ilişkileri dikkate alarak kapsamı belirleyecek. Böylece yalnızca bakanlığın uygun gördüğü ülkelerde askerlik hizmetini tamamlayan Türk vatandaşları bu haktan yararlanabilecek.

400 BİN KİŞİYİ ETKİLEYEBİLİR

Düzenlemenin özellikle Avrupa başta olmak üzere çifte vatandaş statüsünde bulunan ve yaşadıkları ülkelerde askerlik görevini tamamlayan Türk vatandaşlarını kapsaması bekleniyor. Yaklaşık 400 bin kişinin doğrudan etkilenebileceği değerlendirilen teklifin, bu hafta Meclis’e sunulması planlanıyor.







