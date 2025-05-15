Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Politika
ABD Rusya ve Ukrayna heyetleri yarın İstanbul'da

ABD Rusya ve Ukrayna heyetleri yarın İstanbul'da

21:2515/05/2025, Perşembe
G: 15/05/2025, Perşembe
AA
Sonraki haber
Hakan Fidan öncülüğünde Rus, Ukrayna ve Amerikan heyetleri İstanbul'da yer alacak.
Hakan Fidan öncülüğünde Rus, Ukrayna ve Amerikan heyetleri İstanbul'da yer alacak.

Dışişleri Bakanlığı kaynakları, Bakan Hakan Fidan öncülüğünde Rubio başkanlığındaki ABD heyeti, Umerov başkanlığındaki Ukrayna heyeti ve Medinskiy başkanlığındaki Rus heyetinin yarın İstanbul'da olacağını bildirdi. Kaynaklar; Türkiye, Rusya ve Ukrayna arasında üçlü bir zirve yapılmasının gündemde olduğunu fakat ABD'nin de katılımıyla dörtlü bir zirvenin yapılıp yapılmayacağının görüşüldüğünü aktardı.

Rusya Devlet Başkanı Putin, 11 Mayıs'ta 3 yıl önce kesilen doğrudan müzakerelerin ön koşulsuz olarak 15 Mayıs'ta İstanbul'da yeniden başlatılması önerisini gündeme getirerek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan ev sahipliği yapmasını talep etmişti.

Ukrayna yönetimi buna olumlu yanıt verirken, uluslararası toplum da İstanbul barış görüşmeleri gündemini memnuniyetle karşılamıştı.

Bakan Fidan Rus heyetle görüştü

Rus ve Ukrayna heyetleri bugün İstanbul'a geldiler. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Müşaviri Medinskiy başkanlığındaki heyet ile Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde görüştü.

Dışişleri Bakanı Fidan, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Medinskiy ile görüştü

Barış zirvesi yarın: Yarın İstanbul'da olacaklar

Dışişleri Bakanlığı kaynakları,
"Bakan Fidan ile Rubio başkanlığındaki ABD heyeti, Umerov başkanlığındaki Ukrayna heyeti ve Medinskiy başkanlığındaki Rus heyeti yarın İstanbul'da olacak"
açıklamasını yaptı.

Dörtlü bir zirve mi olacak?

Kaynaklar; Türkiye, Rusya ve Ukrayna arasında üçlü bir zirve yapılmasının gündemde olduğunu fakat ABD'nin de katılımıyla dörtlü bir zirvenin yapılıp yapılmayacağının görüşüldüğünü aktardı.

Görüşmeye katılacak isimler kim?

-Marco Rubio (ABD heyeti başkanı):

ABD Senatörü, dış ilişkiler ve istihbarat konularında etkili, Ukrayna müzakerelerinde heyet lideri.

-Rustem Umerov (Ukrayna heyeti başkanı):

Ukrayna Savunma Bakanı, Kırım Tatarı, barış süreci ve ulusal güvenlik görüşmelerinde kilit figür.

-Vladimir Medinskiy (Rus heyeti başkanı):

Putin danışmanı, tarihçi, geçmişte barış görüşmelerinde Rusya’nın baş müzakereciliğini üstlenmiş siyasetçi.

Kıymetli okurlarımız, bu bir son dakika gelişmesi haberidir. Sıcak bilgiler geldikçe kısa sürede güncellenecektir. Gelişmelerden anında haberdar olmak için Yeni Şafak uygulamasını akıllı cihazlarınıza (iOS, Android marketlerden indirerek) kurabilirsiniz.
#Dışişleri Bakanlığı
#ABD
#Rusya
#Ukrayna
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
19 Mayıs 2025 toplu taşıma ücretsiz mi? Metro, metrobüs, tramvay ve otobüs bedava mı? 2025 resmi açıklama