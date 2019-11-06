ABD'den Türkiye'ye kritik ziyaret: Jeffrey cuma günü Ankara'ya geliyor

ABD Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey cuma günü Ankara'ya geliyor. Jeffrey'in Dışişleri ve Milli Savunma Bakanlıklarında temaslarda bulunacağı kaydedildi.
Ayrıntılar geliyor...
ABD Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey cuma günü Ankara'ya geliyor. Jeffrey'in Dışişleri ve Milli Savunma Bakanlıklarında temaslarda bulunacağı kaydedildi.
Ayrıntılar geliyor...
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