Gündem ABDden Türkiyeye kritik ziyaret Jeffrey cuma günü Ankaraya geliyor
POLİTİKA

ABD'den Türkiye'ye kritik ziyaret: Jeffrey cuma günü Ankara'ya geliyor

ABD Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey cuma günü Ankara'ya geliyor. Jeffrey'in Dışişleri ve Milli Savunma Bakanlıklarında temaslarda bulunacağı kaydedildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Akar-Jeffrey
Akar-Jeffrey

ABD Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey cuma günü Ankara'ya geliyor. Jeffrey'in Dışişleri ve Milli Savunma Bakanlıklarında temaslarda bulunacağı kaydedildi.

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