AFAD: Çanakkale'deki yangında 81 kişi dumandan etkilendi

Çanakkale orman yangını
AFAD, Twitter hesabından Çanakkale’de meydana gelen orman yangınlarını söndürme çalışmalarına ilişkin son durumu paylaştı.
Paylaşımda , “Damyeri mevkiinde meydana gelen orman yangınına müdahale çalışmaları aralıksız devam etmektedir. Bölgeye 2.659 personel 8 uçak 26 helikopter 240 arazöz 71 su tankeri 328 araç ve iş makinesi sevk edilmiştir. Orman yangınında 81 vatandaşımız dumandan etkilenmiş olup, 72 vatandaşımızın tedavisine devam edilmektedir. Bölgedeki 9 köyde toplamda 337 hane 1.251 kişi tedbir amaçlı tahliye edilmiştir” denildi.