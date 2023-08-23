AFAD: Çanakkale'deki yangında 81 kişi dumandan etkilendi

Çanakkale’de dün başlayan ve yaklaşık 21 saattir devam eden orman yangınını, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, helikopterle havadan inceledi. Bakan Yumaklı sosyal medya hesabından “Gece görev yapabilen 4 helikopterimiz gün ağarana kadar sorti yaptı. Şu an itibarıyla 7 yangın söndürme uçağı ve 22 yangın söndürme helikopteri ile havadan müdahalemiz sürüyor. Kara gücümüzün cansiperane mücadelesi de aralıksız devam ediyor.” dedi.