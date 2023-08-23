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AFAD: Çanakkale'deki yangında 81 kişi dumandan etkilendi

Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD), Çanakkale’deki orman yangınlarından 81 vatandaşın dumandan etkilendiğini ve 72 vatandaşın tedavisine devam edildiğini açıkladı.

08:50 . 23/08/2023 Çarşamba
IHA
Çanakkale orman yangını

Çanakkale orman yangını

AFAD, Twitter hesabından Çanakkale’de meydana gelen orman yangınlarını söndürme çalışmalarına ilişkin son durumu paylaştı.


Paylaşımda , “Damyeri mevkiinde meydana gelen orman yangınına müdahale çalışmaları aralıksız devam etmektedir. Bölgeye 2.659 personel 8 uçak 26 helikopter 240 arazöz 71 su tankeri 328 araç ve iş makinesi sevk edilmiştir. Orman yangınında 81 vatandaşımız dumandan etkilenmiş olup, 72 vatandaşımızın tedavisine devam edilmektedir. Bölgedeki 9 köyde toplamda 337 hane 1.251 kişi tedbir amaçlı tahliye edilmiştir” denildi.




#Çanakkale
#Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı
#Orman yangını
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