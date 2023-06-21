AK Parti Ankara İl Başkanı Özcan: Yavaş insanları neden işinden çıkarıyor?

Kurban Bayramı öncesi ABB iştiraki olan Ankara Halk Ekmek Fabrikası'ndan 30 işçinin işten çıkarıldığı ortaya çıktı. Her gün bir başka kişiyi işten çıkaran Yavaş yönetimi son olarak Celal Ataman isimli bir personeli işten çıkardı. Özellikle göreve geldiği ilk andan itibaren CHP'li olmayan işçileri mobbing, baskı, sürgün ve haksız tutanaklarla işten çıkaran Mansur Yavaş'a tepki gösteren AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, Halk Ekmek Fabrikasında yaşanan tazminatsız işten çıkarma, primlerin iptali vb. skandalları ortaya çıkardı.





Çalışanın primleri ve doğalgaz yardımları ödenmedi, pandemide ücretsiz izin verildi





Özcan, "Halk Ekmek Fabrikası'nda 31 Mart yerel seçimleri öncesinde hiçbir işçi ne mobbinge ne baskıya ne sürgüne ne de işten çıkarma ile karşı karşıya kaldı. Ancak 31 Mart seçimleri sonrasında özellikle son birkaç aydır bu iş tam tersine döndü. Üretim tesisinde 7 gün 24 saat çalıştırılan personelin doğru düzgün mesaileri ödenmiyor. İnsanların bayram ikramiyeleri ödenmedi. Şu anda çalışanların, Genel Müdür Hüseyin Velioğlu tarafından ödenmeyen 3 tane ekmek primi,1 tane doğalgaz yardımı alacağı var. Kendi partilerini desteklemeyenleri pandemi döneminde ücretsiz izine gönderdiler. Bunlar SGK'dan gönderilen müfettiş tarafından belirlenmiş ve ceza yazılmış." ifadelerini kullandı.





Fabrikanın her yerinde haşere ve kemirgenler geziyor





İnsanların halk ekmeğe ulaşım konusunda zorluk yaşadığı döneme ilişkin de konuşan Özcan, "Yavaş ve ekibinin işi tamamen algı oluşturmak. Çok güzel algı operasyonu yapıyorlar. Ekmek sevkiyatı büfelere 3 kere yapılırken şu anda 2'ye düşürüldü. Bunun yüzünden insanlar uzun kuyruklar oluşturmaya başlayınca Yavaş ve ekibi çıktı 'Halk Ekmeğe rağbet arttı' yalanını ortaya attılar. Ekmeğin kalitesi ile oynandı. Ankaralılar da bu durumdan muzdarip zaten. İşçinin hakkını vermedikleri için, baskı ve mobbingler yüzünden üretimdeki işçiler iş bırakma eylemleri yaptı. Fabrika içerisinde eski dönemde hiçbir haşere ve kemirgen olmazken şimdilerde fabrikanın her yerinde farelerin ve haşerelerin dolandığını öğrendik.





"Mansur Yavaş söylediklerinin tam tersini yaptı"





Özcan şöyle devam etti; "Mansur Yavaş 31 Mart yerel seçimleri öncesi Dereboyu Caddesinde düzenlediği mitinginde 'Evine ekmek götüren insanı neden işten çıkarayım? Ekmekle oynayan namussuzdur, alçaktır; bu kadar net. Atacağımız insanlar belli. Duvarlara benimle ilgili Kürtçe slogan yazan adam atılacak. EGO'da genel müdürlük yapıp, kalkıp, sağda solda seçim bürosu açanlar, sandıklarda görevlendirilenler atılacak' diye insanları kandırmıştır. Yavaş bu söylemlerinin tam tersini yapmıştır. Belediye bünyesinde çalışan ve kendi döneminden önce giren bütün personeli fişlediler. AK Parti'ye oy veren herkesi işten çıkarıyorlar. İnsanların ekmeklerine kan doğradılar. Halk Ekmek'te çalışan 30 personel görevden çıkarıldı. İşsizlik maaşı da alamıyorlar Daha da arkadan gelen listeler var. Kendi aldıkları adamlardan da hayır görmemişler. Üretim tesisinde bir vardiyada 36 personel görev yaparken seçim döneminde bu insanların 10'unu izinli gösterip seçim çalışmaları için görevlendirdiler. Simit, poğaça bölümünde çalışan adamları da seçim günü sabaha kadar ihtiyaçların karşılanması için gönderildi."







