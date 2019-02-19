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POLİTİKA

Son dakika: AK Parti Kars adayını geri çekti - Kars'ta ittifakın adayı Çetin Nazik oldu

AK Parti Kars adayını geri çekti

AK Parti Kars'ta 'Cumhur İttifakı' gereği adayı Ensar Erdoğdu'yu geri çekerek Milliyetçi Hareket Partisi'nin adayı Çetin Nazik'i destekleme kararı aldı. Nazik kararla ilgili olarak, "Cumhur İttifakı kapsamında Kars'ta AK Parti adayını çekmiştir" şeklinde konuştu. Nazik, kararın hem AK Parti hem de MHP Genel Merkezi tarafından kendisine tebliğ edildiğini söyledi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
MHP Kars adayı Çetin Nazik.
MHP Kars adayı Çetin Nazik.

AK Parti Kars'ta 'Cumhur İttifakı' gereği adayı Ensar Erdoğdu'yu geri çekerek Milliyetçi Hareket Partisi'nin adayı Çetin Nazik'i destekleme kararı aldı.

Nazik kararla ilgili olarak, "Cumhur İttifakı kapsamında Kars'ta AK Parti adayını çekmiştir" şeklinde konuştu.

Nazik, söz konusu değişikliğe ilişkin yenisafak.com'a yaptığı açıklamada, kararın hem AK Parti hem de MHP Genel Merkezi tarafından kendisine tebliğ edildiğini söyledi.

31 Mart'taki yerel seçimler için Cumhur İttifakı çatısı altında tüm güçleriyle çalışmalarını sürdüreceklerini kaydeden Nazik, "Kars'taki değişilik bize tebliğ edildikten sonra şehrimizdeki listeleri de ittifak doğrultusunda yeniden birlikte oluşturduk" şeklinde konuştu.

Çetin Nazik kimdir?

Çetin Nazik 4 Eylül 1965 yılında Nevruz NAZİK ve Sehne NAZİK çiftinin oğulları olarak Kars ilinde dünyaya gelmiştir. 4 çocuk sahibi bir aile babasıdır.

1996 – 2006 yılları arasında Kars’ta 400’e yakın ilk toplu konut projesini başlatmış, kısa bir sürede sonuçlandırıp, Kars halkının ve kamuoyunun takdirini ve güvenini kazandı.

  • Tarım Kredi Kooperatifinin, Susuz ve Boğazköy ilçelerinde görev yaptığı yıllarda, teşkilatın düzenlemiş olduğu muhasebe, finans ve krediler sınavında Türkiye 1’incisi olarak Kars Merkez Tarım Kredi Kooperatifi İl Müdürlüğüne atandı.

Çetin Nazik'in, Anıtkabir ziyareti.

Aynı yıllarda Kars PTT Spor kulübü başkanlığı görevini başarı ile yürüterek, Kulübü, bölge şampiyonluğuna taşımıştır. Samsun bölge birliğinde 2 yıl daha görevini sürdürdükten sonra kendi isteğiyle istifa etti.

Bu vesile ile tamamen eğitime gönül veren Çetin Nazik, Cumhuriyetçi, Atatürkçü ve Milliyetçi nesiller yetiştiren ve bu prensipler doğrultusunda eğitim veren kurumlarını, büyük bir marka haline getirip, Türkiye eğitim camiasına kazandırdı.

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Kars ile ilgili hazırladığı fizibilite raporlarını ve projelerini hayata geçirmek üzere, MHP Kars Belediye Başkan Aday Adaylığını kamuoyuna bildirdi.

Çetin Nazik, günümüzde eğitim kurumlarının yanı sıra, ham madde üretim fabrikasına ve uluslararası bir iletişim ağı firmasına sahip.

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