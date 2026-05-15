AK Partili Yalçın 'Savaşların parçası olmadık' deyip dünyadaki krizlere dikkat çekti: Ateş her yere sıçrayabilir

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hasan Basri Yalçın, canlı yayında kendisine yöneltilen soruları cevapladı.

Habertürk TV'de Türk Dünyasıyla ilişkilerde ciddi ilerleme kaydedildiğini belirten Yalçın, "Türk Dünyası ile ilişkiler istemekle gerçekleştirebileceğimiz, duygudaşlıkla ilerleteceğimiz bir şey değil. Türkiye'nin çok başarılı sonuçlar üretmemiz açısından Türk Dünyası ülkeler, Türkiye ile ilişkilerin önemli olduğundan hareketle buraya yaklaşmaya başladılar." ifadelerini kullandı. Yalçın, "Azerbaycan'a yardım edebileceğini gösterdi Türkiye. Kazakistan'sanız biliyorsunuz ki yarın öbür gün başınız sıkıştığınızda Türkiye size yardım edebilecek aktör oldu. Türk Devletleri Teşkilatı'nın geldiği nokta Türkiye'nin başarılarıyla ilişkili. Oradaki akraba topluluklar ve Türk kardeşlerimizin Türkiye ile ilişkilerin kıymetli olduğunu buldukları bir durum. Türk Dünyasıyla ilgimiz hep vardı. Hürmüz'den sonra bunun ne kadar kıymetli olduğu anlaşıldı. Hürmüz dünya enerjisinin beşte birinin geçtiği yer. Orası tıkandığında çok ciddi bütün devletleri etkiliyor. Biz de bundan etkilenmemizi en aza indirgemek için yapmamız gereken bir şey var." şeklinde konuştu.





"Enerji kaynaklarının akabileceği ülke olabiliriz"

Körfez ülkelerinde yaşanan gelişmelerin arkasından turizm, gayrimenkul gibi alanların Türkiye'nin açılım yapması gerektiği alanlar olduğunu belirten Yalçın "Türkiye bu düzleme hazırlıklı girdi. Türkiye çatışmaların, silahlı kavgaların parçası olmadığı müddetçe. İçeride ve dışarıda güvenli partner durduğu müddetçe enerji kaynakların akabileceği ülke konumuna gelebilir. Bölge savaşları hiç istemediğimiz bir şey. Savaşlar tek başına Türkiye'nin engelleyebileceği bir şey değil. Ekonominizi ona göre yönlendirmeye çalışmak önem arz ediyor." ifadelerini kullandı.





"Hürmüz'ün 3-5 güne açılacağı gibi bir argüman yok"

Diplomatik ziyaretlerin ve görüşmelerin bir anda havayı yumuşatmayabileceğini vurgulayan Yalçın, "Dünya siyasetinin aktığı bir mecra var. O mecraya baktığımızda iyimser bir mecra olmadığını görürüz. Hürmüz'le ilgili konuşurken, Hürmüz'ün 3-5 güne kolay açılabileceği argümanı yok. Dünya her tekrar eden olayda şunu görüyor, birçok ülkenin güvenliği risk altında. Şu anda dünyada en kıymetli malzemelerden bir tanesi çipler, yarı iletkenler vs. Çiplerin dünyada üretilmiş olanın yüzde 60-70 ABD kullanılıyor. Bu çipleri Tayvan üretiyor. Hammaddesi yüzde 90-95 Çin'den geliyor. Tayvan üzerinde ABD-Çin arasında on yıllardır devam eden gerilim var." ifadelerini kullandı.





"Savaşların çok kolay durmayacağı bir gerçek"

Çin ile ABD'nin şimdi Tayvan'da karşılaşmasını Soğuk Savaş'ta ABD ile Sovyetler Birliği'nin Berlin'de karşılaşmasına benzeten Yalçın, "Çin'in de Hürmüz'ün açılmasına ihtiyacı var. Enerji akışının kesilmesi ABD'yi de rahatsız ediyor. Jeopolitik olarak bütün dünyayı yeni dönemde daha fazla krizli alanlara sevk edecek meseleler var. Savaşların çatışmaların çok kolay durmayacağı, rekabetlerin daha da keskinleşeceği, enerji güvenliklerin çok kolay sağlanamayacağı maalesef bir döneme gidiyoruz. Hazırlıklı olmamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.





"Türkiye makul ve rasyonel bir dış politika izliyor"

Türkiye'nin çatışmaların parçası olmadan, tüketici savaşlarının parçası olmadan, bir kenarda bütün taraflarla ilişkilerini makul ve rasyonel düzeyde tutabilecek dış politika ve güvenlik siyaseti izlediğini belirten Yalçın, "Birilerinin kuyruğuna takılıp sadece yatırımlarınızı bazı dostlara yaparsanız, o dostlarınız sizi olmadık yerlere sürükleyebilir. İstikrarı, huzuru, güveni koruyabilecek her türlü alana yatırım yapmalısınız." şeklinde konuştu.





"İlişkilerinizi dengeli şekilde yönetmek zorundasınız"

"Yıllarca Türkiye'nin iç cephesini konuştuk. Bunu inşa etmek istiyorsanız terörün ortadan kalkması için siyasal zemini güçlendirmek mecburiyetindesiniz. İran konusunda, Ukrayna konusunda başka tedbir alıyorsunuz." ifadelerini kullanan Yalçın, "Rusya ile ilişkilerinizi belli düzeyde tutarak onunla ilişkiyi devam ettirmek zorundasınız. Dengeli şekilde bütün ilişkilerinizi yönetmek zorundasınız. Türkiye her alanda proaktif bir siyaset yapıyor." şeklinde konuştu.





"İsrail karşısında ne endişeli ne de rahat olmalıyız"

Uzun müddet dünya siyasetinde altüst oluş beklendiğini belirten Yalçın, "Dünya siyaseti belli dönemlerde ciddi dönüşümlerden geçer. O büyük dönüşümler esnasında kimileri pozisyonlarını kaybeder, kimileri yeni pozisyonlar elde eder. Kaybedenleri olacak, kazananları olacak. İsrail bu coğrafyanın her yanına ateşi saçmaya çalışan ve bunun sayesinde ayakta kalabileceğini düşünen bir yapı. İsrail'in bölge politikaları ile bilgili ne abartılı endişeye savrulmak gerekiyor ne de 'önemli de değil' kolaycılığına savrulmamız gerekiyor." ifadelerine yer verdi.





"Tarihin doğru tarafında yer alıyoruz"

Türkiye'nin, İsrail'in Gazze'de işlediği suçları en üst perdeden dile getiren ülkelerin başında geldiğine vurgu yapan Yalçın, "Cumhurbaşkanımızın net politikası var; insan merkezli politika. Biz Suriye, Gazze, Karabağ, Ukrayna konusunda, İran'da katledilen çocuklar konusunda öncelikle insandan yana pozisyon alıyoruz. Tarihin doğru tarafında yer almak ifadesini Cumhurbaşkanımız sık kullanıyor. Türk dış politikasını endişelerini, korkulara teslim etmemek gerekiyor. İsrail halen İran'da ABD'yi sahaya çekip tekrar tekrar bombalatmanın peşinde. Bugün ABD bile Başkan Trump bile gelinen noktanın beklediği nokta olmadığını düşünüyordur." şeklinde konuştu.





"Türkiye'nin gücünü inşa etmeye devam edeceğiz"

Türkiye'nin İsrail karşısında çok büyük endişelere kapılacak durumun söz konusu olmadığını belirten Yalçın, "İsrail gibi aktörler her zaman Türkiye'nin ayağının takılmasını tercih edecektir. Biz de Türkiye'nin gücünü inşa etmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.



