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ANKARA

Akar: 82 milyonun güvenliğini sağlama görevimiz var

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve kuvvet komutanları, gaziler ve aileleriyle iftarda bir araya geldi. Akar başta Irak ve Suriye olmak üzere tüm ülkelerin sınırlarına ve haklarına saygılı olduklarını belirterek, "Diğer taraftan da 82 milyonluk asil milleti koruma ve kollama, onların güvenliğini sağlama görevimiz var. O teröristler orada olduğu müddetçe Irak'ın kuzeyinde, Suriye'nin kuzeyinde gerekli olan neyse dün yaptık, yarın da yapmaya inşallah devam edeceğiz." dedi.

Haber Merkezi AA
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberindeki Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile Gazi Orduevi'nde gerçekleştirilen iftar programında gaziler ve aileleriyle bir araya geldi.

İftar sonrasında yaptığı konuşmada Akar, gaziler ve aileleriyle bir araya gelmekten şeref ve mutluluk duyduğunu belirtti.

Akar, Türk Silahlı Kuvvetlerini (TSK) büyük bir aile olarak nitelendirerek, "Bizler büyük bir ailenin birer ferdi olarak her zaman kederde ve kıvançta bir ve beraber olduğumuzu unutmayacağız. Kederlerimizi paylaşıp azaltacağız, sevinçlerimizi paylaşıp çoğaltacağız" diye konuştu.

Milli, manevi ve askeri bakımdan önemli olan şehitlik ve gazilik unvanlarının bir askerin alabileceği en önemli rütbeler olduğunu belirten Akar, "Ülkemizde rahat, özgür, güven içinde, başımız dik gezebiliyorsak bunları şehitlerimize, gazilerimize borçluyuz." dedi.

Bakan Akar, şehit ve gazilerin TSK mensuplarının en önemli ilham kaynağı, cennet vatana olan bağların en önemli kökleri olduğunu ifade ederek, "Gazilerimiz fedakarlıkları, kahramanlıkları dolayısıyla hiçbir zaman unutulmayacak, milletimizin hafızasında yıllar boyu yaşamaya devam edecektir." şeklinde konuştu.

Türkiye'nin çevresinde yaşanan önemli gelişme, çatışma ve istikrarsızlıkları yakından takip ettiklerini vurgulayan Akar, Türk Silahlı Kuvvetlerinin FETÖ, PKK/YPG, DEAŞ ve diğer terör örgütlerine karşı mücadelesinin azim ve kararlılıkla devam ettiğini dile getirdi.

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Akar, Türk Silahlı Kuvvetlerinin yurt içindeki ve yurt dışındaki terörle mücadelesine ilaveten "Mavi Vatan"da da Türkiye'nin hak ve hukukunu korumak için hiçbir fedakarlıktan kaçınmadan vazifesini yerine getirdiğine işaret ederek, TSK'nin FETÖ'den temizlendikçe daha da güçlendiğini söyledi.

"Emir verildiğinde bunun da gereği yapılacak"

"Türk Silahlı Kuvvetlerinin caydırıcılığını kimse test etmeye kalkmasın." ifadesini kullanan Akar, TSK'nin yaptığı operasyonlarla, faaliyetlerle, karada, denizde yaptığı tatbikatlarla gücünün seviyesini tüm dünyaya gösterdiğini vurguladı. Akar, TSK'nin gücünün yapılan çalışmalarla çok daha ileri gideceğini belirtti. 

Bakan Akar, TSK'nin faaliyetlerinin temel esasını teröristlerle mücadelenin oluşturduğunu aktararak, şunları kaydetti:

  • "Bu mücadeleyi meşru müdafaa çalışmaları kapsamında yaptık. Kimsenin sınırına, hakkına, hukukuna zarar- ziyan vermeden bunları götürmeye çalıştık. Biz başta Irak ve Suriye olmak üzere tüm ülkelerin milli hak ve menfaatlerine, sınırlarına, egemenliklerine saygılıyız. Ancak diğer taraftan da 82 milyonluk bu asil milleti koruma ve kollama, onların güvenliğini sağlama görevimiz var. O teröristler orada olduğu müddetçe  Irak'ın kuzeyinde, Suriye'nin kuzeyinde gerekli olan neyse dün yaptık, yarın da yapmaya inşallah devam edeceğiz. Fırat'ın doğusunda, Fırat'ın batısında nerede olursa olsun Türkiye'nin güneyinde herhangi bir şekilde bir terör koridoruna izin vermeyeceğimizi, bunu önlemek için yapılması gereken ne varsa bunları yapacağımızı bütün dünya aleme söyledik. Bununla ilgili hazırlıklarımızı yaptık. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla bu hazırlıklar tamamlandı. Emir verildiğinde bunun da gereği yapılacak. Bunu da Türk Silahlı Kuvvetleri yapmaya hazır."

Akar, operasyonların en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar artan tempo ve şiddette devam edeceğini vurgulayarak, "Sizlerin sevgisi, güveni, duasıyla biz bunu başaracağız." diye konuştu.

Bakan Akar, iftarda gaziler ve aileleriyle yakından ilgilendi, çocuklarla sohbet etti ve oyuncak hediye etti.

Gazi Orduevi'ndeki iftara Akar ve TSK'nin komuta kademesinin yanı sıra Milli Savunma Bakan Yardımcıları Yunus Emre Karaosmanoğlu, Şuay Alpay, Alpaslan Kavaklıoğlu, Muhsin Dere, Genelkurmay İkinci Başkanı Korgeneral Metin Gürak ile garnizonda görevli general ve amiraller de eşleriyle katıldı.

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