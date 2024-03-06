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Ankara adayı Turgut Altınok'tan Dikmenlilere ve Gölbaşılı vatandaşlara metro müjdesi

Cumhur İttifakı’nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok, katıldığı televizyon programında Dikmenlilere ve Gölbaşılı vatandaşlara metro müjdesi verdi. Altınok ayrıca, son yapılan anketlerde 4 puan önde olduklarını söyledi.

13:23 - 6/03/2024 Çarşamba
Yeni Şafak
Turgut Altınok
Turgut Altınok

Yerel seçimlere 25 gün kaldı. Cumhur İttifakı’nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok, seçim çalışmalarına devam ediyor.


Altınok, Ankara’yı karış karış dolaşırken sıkmadık el, girmedik gönül de bırakmıyor. Bunun yanı sıra bir bir projelerini ve müjdelerini de sıralayan Altınok Ankaralılardan 5 yıl boyunca da yönetim vekaleti istiyor.


Turgut Altınok dün akşam katıldığı bir televizyon programında, yaptıkları son anket sonuçlarını açıkladı. Altınok, "Makamda değil her zaman sokaktayız. Biz her yeri gezip seçmenle görüşüyoruz. Sokağın nabzı Ankara'da çok iyi. İki anket var, birisinde 3 diğerinde 4 puan öndeyiz." diye konuştu.


"DİKMEN VE GÖLBAŞINA METRO"

Mansur Yavaş’ın geçtiğimiz 5 yılda yaptığı 5 santimetre metro olmadığını da belirten Altınok, “Ankara'da ciddi bir ulaşım sorunu vardır. Büyükşehirlerde trafik probleminin en doğru çözümü metrodur. 75 tane kavşak yapacağız. 80 kilometre metro yapacağız. Bütün projelerimiz hazırdır. Havaalanı metrosunun projesi hazır. Çubuk, Havalimanı, Yıldırım Beyazid Üniversitesi’nin şu an 14 bin öğrencisi var ve kampüs büyüyor. Metro, Esenboğa’dan devam edecek, Saray, Pursaklar, Kuzey Ankara, sağında ve solunda Keçiören ile Altındağ mahalleleri var, onlar da istifade edecek. Metro devam edecek ve Etlik Şehir Hastanesi’ne kadar gidecek. Güzergahtaki vatandaşlarımız istasyonlardan istifade edecek. Bu birinci akstır” ifadelerine yer verdi.


ANKARA’YA METRO AĞLARI

Altındağ için çalışanların söylediği en büyük sorunun ulaşım sorunu olduğunun altını çizen Altınok, “Altındağlılar bizden metro istediler. Havaalanından gelen aksla Altındağ’dan Siteler, Ulubey ve Önder’e kadar metroyu götüreceğiz. Bir taraftan Dikimevinden alacağız metroyu ve NATA Vega’ya kadar metro hattımız gidecek. Törekent metromuzu da Yenikent’e kadar ulaştıracağız. Ve Dikmen için de bir metro ağı ve Gölbaşı için de bir metro ağı yapacağız. Yavaş metrobus sözü vermisti yapmadi. Biz Gölbaşından Kızılay’a metronun bütün bittiği hatlarda insanlarımız seyahatlerini yapabilecekler. Koru Metromuzu da Bağlıca’dan Etimesgut’a bağlayacağız” sözlerini kullandı.


MANSUR YAVAŞ METRO İÇİN KILINI BİLE KIPIRDATMADI

CHP yönetimindeki belediyelerde hizmet yetersizliği vatandaşın çilesi haline geldi.


Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın 2019 seçimlerinden önce katıldığı bir televizyon programında, “Sadece havaalanı değil aşağı yukarı 1 milyar 800 milyon dolarlık bir proje. 60 kilometreye yakın metroyu bitireceğiz. 9-10 ay gibi sürede keşfini ve projesini hazırlıyoruz. Daha sonra bir ihale yapıp 4 yıl bitmeden Ankara halkına hizmete sunacağız” demişti. Yavaş, bu sözlerinin üzerine Ankara'ya değil 60 kilometre metro, 6 santimetre bile metro yapamadı. Hatta bu sözüne ilişkin tek bir adım atmadığı dahi ortaya çıktı.


Yavaş, metro sözlerini tutmadığı gibi bir de seçim vaatleri arasında Ankara’nın Gölbaşı ilçesine uzanan bir “Metrobüs” sözü vardı. Yavaş bunu da gerçekleştirmeyi bir kenara, projenin alt yapısı dahi oluşturmadı.


Ankara adayı Turgut Altınok ve Mansur Yavaş'ın son 5 yıllık karnesi: 363 milyar nereye gitti?
Ankara adayı Turgut Altınok ve Mansur Yavaş'ın son 5 yıllık karnesi: 363 milyar nereye gitti?

AK Parti Ankara İl Başkanlığı, Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı ve Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok’un Büyükşehir, EGO ve ASKİ’nin 5 yıllık toplam bütçelerinin 25’te 1’i kadarlık bütçe ile Keçiören’de Büyükşehir’den daha fazla hizmet ürettiğini ortaya çıkardı. İki adayın çalışmalarının yer aldığı son 5 yıllık karne CHP'li Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin hezimetini bir kez daha gözler önüne serdi. Cumhur İttifakı AK Parti adayı Turgut Altınok, Keçiören Belediyesinin 15 milyar lira bütçesiyle 5 yılda 40 park, 66 park tadilatı, 5 kapalı pazaryeri, 4 spor salonu, 8 kütüphane, 5 kreş, 34 halı saha yaptırırken CHP adayı Mansur Yavaş ise ABB’nin 363 milyar lira bütçesiyle 5 yılda sadece 18 park ve 1 kreş yaptırabildi. Turgut Altınok’un bütçesinin 25 katına sahip olan Mansur Yavaş, 5 yıllık dönemde 1 tane bile pazaryeri, spor salonu, halı saha ve kütüphane yaptırmaması Mansur Yavaş'ın güncelleştirilmiş dolar kuru üzerinden 363 milyar TL’ye karşılık gelen dev bütçeyi nereye harcadığı sorusunu yeniden gündeme getirdi.

AK Parti Ankara adayı Turgut Altınok: Ankara'mızı birlikte inşa edeceğiz
AK Parti Ankara adayı Turgut Altınok: Ankara'mızı birlikte inşa edeceğiz

AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok, ATO Congresium'da düzenlenen proje tanıtım toplantısında önemli açıklamalarda bulunuyor. Sözlerine 'Başkenti yönetmek, herhangi bir şehri yönetmeye benzemez' diyerek başlayan Altınok "Ankara'mızı birlikte inşa edeceğiz. Yeni dönemde Ankara her alanda örnek bir Başkent olacak" ifadelerini kullandı. Ankara'da trafik çilesini çözeceğini söyleyen Altınok, "Ankara maalesef havaalanına metrosu bulunmayan tek Avrupa başkentidir. İlk işlerimizden biri bu olacak. Monoray-Havaray projelerini uygun olan yerlerde hayata geçirip yapacağımız yeni bulvarlarla trafik çilesini çözeceğiz" dedi. Gençleri unutmadığın vurgulayan Altınok, "10.000 kişilik öğrenci yurdunu hayata geçirerek, öğrencilerimize güvenli ve konforlu bir barınma imkânı sunuyoruz. Aynı zamanda, 10.000 öğrencimize düşük kira avantajları ile konut imkânı sağlayarak, yaşam maliyetlerini düşürüyoruz" ifadelerini kullandı.


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#Cumhur İttifakı
#AK Parti
#Mansur Yavaş
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