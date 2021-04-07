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ANKARA

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden Çin Büyükelçiliği önünde 'kayıp-kaçak' kazısı

Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne (ABB) bağlı Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) ekipleri, Çin Büyükelçiliği önünde 'kayıp-kaçak' arama çalışmaları kapsamında kazı çalışması başlattı. Çalışmaların Çin Büyükelçiliği'nin Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş'ı hedef alan açıklamasının ertesi gününde yapılması dikkat çekti.

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Ankara Büyükşehir Belediyesinden Çin Büyükelçiliği önünde kayıp-kaçak kazısı
Çin'in Ankara Büyükelçiliği önünde kazı çalışması

ABB'ye bağlı ASKİ ekipleri, kayıp-kaçak arama çalışmaları kapsamında Çin'in Ankara Büyükelçiliği önünde kazı çalışması başlattı.

"Rahatsızlığı anlayışla karşılayan herkese teşekkür ederiz"

ASKİ Genel Müdür Yardımcısı Cüneyt Öztürk, Twitter hesabından konuya ilişkin yaptığı paylaşımda, "Su kaynaklarımızın hızla azaldığı bir dönemde, Ankaralının bedelini ödediği kayıp kaçakları tespit etmek maksadıyla Çin Büyükelçiliği önünde başlattığımız çalışmadan dolayı verdiğimiz rahatsızlığı anlayışla karşılayan herkese teşekkür ederiz" dedi.

Zamanlaması dikkat çekti

Çin'in Ankara Büyükelçiliği, dün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı etiketleyerek Uygur Türkleri için yaptığı paylaşımdan dolayı tepki göstermişti.

Söz konusu paylaşımın ardından Çin'in Ankara Büyükelçisi Liu Shaobin, Türkiye Dışişleri Bakanlığı'na çağrılmıştı.

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