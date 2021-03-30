​BM’den Doğu Türkistan hamlesi: Çin'le 'engelleri kaldır' görüşmesi

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, BM İnsan Hakları heyetinin, Doğu Türkistan’da sınırsız erişimle inceleme yapabilmesi için Çin makamları ile “ciddi müzakere” halinde olduklarını bildirdi.

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Kanada resmi yayın organı CBC’ye açıklamalarda bulunan Guterres, “Şu anda BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği ofisi ile Çinli yetkililer arasında, Uygur Türklerine ve diğer Müslüman azınlıklara karşı insan hakları ihlallerine dair iddiaları araştırmak için ciddi müzakere yapılıyor. Sincan Uygur Özerk Bölgesi’ne (Doğu Türkistan) BM yetkililerinin girmesine izni verme konusunda umarım yakında bir anlaşmaya varılacak ve İnsan Hakları Yüksek Komiseri kısıtlama veya sınırlama olmaksızın Çin’i ziyaret edebilecek.” dedi.

FOTOĞRAF 16 Ellerinde pankart ve dövizlerle Çin'in aleyhine slogan atan grup daha sonra basın açıklaması yaptı. Basın açıklaması yapan ve sivil toplum kuruluşları adına konuşan Doğu Türkistan Maarif ve Derneği Genel sekreteri Abdulahad Abdurrahman, Biz bugün burada 26 Doğu Türkistan sivil toplum kuruluşu tek yürek olarak, Çin'in Doğu Türkistan halkına karşı uygulamakta olduğu soykırıma 'Dur' demek ve Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi'nin Türkiye ziyaretine ilişkin kaygılarımızı dile getirmek için bir arada bulunmaktayız. Amacımız adalet, özgürlük, temel insan hakları, demokrasi ve barış gibi evrensel ortak değerlerin korunmasına ilişkin çağrıda bulunmakla birlikte Türkiye ve diğer ülkelere uluslararası kuruluşlara asgari güç, ekonomik ve siyasi sistem açısından tehdit oluşturmaya başlayan Çin Rüyasının ilk adımı olan soykırımı protesto etmek ve soykırımın durdurulmasına çağrı yapmaktır. dedi. . Beyazıt'ta toplanan Doğu Türkistanlılar'dan Çin Dışişleri Bakanına protesto: Soykırımı durdurun! İstanbul Beyazıt Meydanı'nda saat 11.00' de toplanan 26 Doğu Türkistan sivil toplum kuruluşundan oluşan yüzlerce kişi, Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi'nin Türkiye ziyaretini protesto etti. BiP'te paylaş

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Guterres, “Bizim için ziyaretin, kurumun istediği her şeye sınırsız erişiminin sağlandığı bir misyon olması önemli. Ziyaretin bu şekilde olmasını istiyoruz.” diye konuştu. BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet geçen ay, Doğu Türkistan’daki keyfi gözaltı, kötü muamele, cinsel şiddet (taciz, tecavüz vakaları) ve zorla çalıştırma raporlarının kapsamlı ve bağımsız bir değerlendirme gerektirdiğini dile getirmişti.

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