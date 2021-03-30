BM’den Doğu Türkistan hamlesi: Çin'le 'engelleri kaldır' görüşmesi
BM’den Doğu Türkistan hamlesi: Çin'le 'engelleri kaldır' görüşmesi
BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, insan hakları ihlallerini incelemek isteyen BM heyetinin, Doğu Türkistan’da herhangi bir engelleme ile karşılaşmaması için Çin ile “ciddi müzakere” halinde olduklarını bildirdi. Her şeye sınırsız erişimin esas olduğunu belirten Guterres, “Umarım yakında bir anlaşmaya varılacak” dedi.
Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, BM İnsan Hakları heyetinin, Doğu Türkistan’da sınırsız erişimle inceleme yapabilmesi için Çin makamları ile “ciddi müzakere” halinde olduklarını bildirdi.
Kanada resmi yayın organı CBC’ye açıklamalarda bulunan Guterres, “Şu anda BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği ofisi ile Çinli yetkililer arasında, Uygur Türklerine ve diğer Müslüman azınlıklara karşı insan hakları ihlallerine dair iddiaları araştırmak için ciddi müzakere yapılıyor. Sincan Uygur Özerk Bölgesi’ne (Doğu Türkistan) BM yetkililerinin girmesine izni verme konusunda umarım yakında bir anlaşmaya varılacak ve İnsan Hakları Yüksek Komiseri kısıtlama veya sınırlama olmaksızın Çin’i ziyaret edebilecek.” dedi.
Guterres, “Bizim için ziyaretin, kurumun istediği her şeye sınırsız erişiminin sağlandığı bir misyon olması önemli. Ziyaretin bu şekilde olmasını istiyoruz.” diye konuştu. BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet geçen ay, Doğu Türkistan’daki keyfi gözaltı, kötü muamele, cinsel şiddet (taciz, tecavüz vakaları) ve zorla çalıştırma raporlarının kapsamlı ve bağımsız bir değerlendirme gerektirdiğini dile getirmişti.