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POLİTİKA

Çin'in Ankara Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı

Çin Halk Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Liu Shaobin, Büyükelçiliğin Twitter hesabından yapılan, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı hedef alan açıklamanın ardından Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı.

Haber Merkezi AA
Çinin Ankara Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığına çağrıldı
Arşiv

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, sosyal medya hesabından Doğu Türkistan'da yaşananlara ilişkin paylaşımda bulundu.

Söz konusu gelişmelerin ardından Çin Halk Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla, Akşener ve Yavaş'ın paylaşımlarına tepki gösterdi.

Akşener ve Yavaş'a tepki

Büyükelçiliğin resmi Twitter hesabı üzerinden yapılan açıklamada, "Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi, Çin toprağının ayrılmaz bir parçasıdır. Bu dünyaca kabul edilen ve tartışılamaz bir gerçektir" ifadelerine yer verildi.

"Çin tarafı, herhangi bir kişi veya gücün Çin’in egemenliğine ve toprak bütünlüğüne herhangi bir şekilde meydan okumasına kararlılıkla karşı çıkmakta ve bunu şiddetle kınamaktadır" ifadelerinin yer aldığı açıklamada, "Çin tarafı, haklı karşılık verme hakkını saklı tutmaktadır" denildi.

Büyükelçi Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı

Söz konusu paylaşımlar sonrası Çin'in Ankara Büyükelçisi Liu, Büyükelçiliğin sosyal medya paylaşımlarından duyulan rahatsızlık nedeniyle Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı.

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