Ankaralılar dikkat: Bazı yollar trafiğe kapatılacak

Yapılan açıklamaya göre, Akdeniz, Anıt Caddesi, Gençlik Caddesi, Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi, Turgut Reis Caddesi, Cumhurbaşkanlığı Bulvarı, Sakıp Sabancı Bulvarı’ndan Söğütözü Caddesi'ne bağlanan varyantların tamamı, Söğütözü Caddesi, Söğütözü Caddesi'nden Sakıp Sabancı Bulvarı'na ve Dumlupınar Bulvarı'na bağlanan varyantların tamamı, Alparslan Türkeş Caddesi, Beştepe Caddesi, Yaşam Caddesi, Şehit Öğretmen Aybüke Yalçın Caddesi ve buraya bağlanan tüm caddelerin ve sokakların tamamı çift yönlü olarak araç trafiğine kapatılacağı bildirildi.