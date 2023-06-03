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Ankaralılar dikkat: Bazı yollar trafiğe kapatılacak

Ankara Emniyet Müdürlüğü, 3 Haziran 2023 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yemin töreni nedeniyle Ankara’da düzenlenecek programlar ile ilgili olarak ihtiyaç olması halinde saat 10.00’dan itibaren bazı yolların çift yönlü olarak trafiğe kapatılacağı açıklamasında bulundu.

08:08 . 3/06/2023 Cumartesi
Diğer
Foto/arşiv

Foto/arşiv

Yapılan açıklamaya göre, Akdeniz, Anıt Caddesi, Gençlik Caddesi, Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi, Turgut Reis Caddesi, Cumhurbaşkanlığı Bulvarı, Sakıp Sabancı Bulvarı’ndan Söğütözü Caddesi'ne bağlanan varyantların tamamı, Söğütözü Caddesi, Söğütözü Caddesi'nden Sakıp Sabancı Bulvarı'na ve Dumlupınar Bulvarı'na bağlanan varyantların tamamı, Alparslan Türkeş Caddesi, Beştepe Caddesi, Yaşam Caddesi, Şehit Öğretmen Aybüke Yalçın Caddesi ve buraya bağlanan tüm caddelerin ve sokakların tamamı çift yönlü olarak araç trafiğine kapatılacağı bildirildi.


Ayrıca Ankara Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada vatandaşların mağdur olmamaları için öncelikle toplu taşıma araçlarını kullanmaları duyurusu yapıldı.




#Ankara Emniyet Müdürlüğü
#Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
#Yemin töreni
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