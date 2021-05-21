Arel Üniversitesi'nden Filistin bildirisi açıklaması: Altına imza atmaktan onur ve gurur duyarız

Türkiye'deki 189 üniversite rektörünün imzasının bulunduğu bildiri, OSTİM Teknik Üniversitesi ev sahipliğinde duyuruldu.

İnsan hakları ihlallerine dikkat çekildi

İlan edilen metinde İsrail'in, Gazze şeridinde silahsız ve savunmasız sivillere yönelik saldırıları, yaşam hakkını ortadan kaldıran şiddet, baskı ve saldırılarına bir yenisini daha eklediği, bebek, çocuk, kadın ve yaşlılar dahil, çok sayıda masum sivili öldürdüğü, yaraladığı ve evsiz bıraktığı vurgulandı.

ODTÜ, Marmara ve Boğaziçi imzaladı

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Verşan Kök, Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Melih Bulu, Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar, İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Koyuncu, İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Ak, Marmara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erol Özvar dahil Türkiye genelindeki 189 üniversitenin rektörü söz konusu bildiriyi imzaladı.

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GÜNDEM 189 rektörün imzaladığı Filistin bildirisini Koç Sabancı Okan Bilkent ve TED'in de aralarında bulunduğu 14 üniversite imzalamadı

Koç, Sabancı, TED, Okan ve Bilkent imzalamadı

Ancak bildirinin gönderilmesine ve imza kampanyasına katılım çağrısı yapılmasına rağmen 13 üniversite yönetimi imza vermedi. İsrail'e karşı Filistin'e destek bildirisini Acıbadem Üniversitesi, Atılım Üniversitesi, Beykoz Üniversitesi, Çankaya Üniversitesi, Bilkent Üniversitesi, İstanbul Bilgi Üniversitesi, Okan Üniversitesi, Kadir Has Üniversitesi, Koç Üniversitesi, Özyeğin Üniversitesi, Sabancı Üniversitesi, TED Üniversitesi ve Yaşar Üniversitesi imzalamadı.

Arel destek verdi

Kamuoyunun gündemine düşen bildiriyle ilgili Arel Üniversitesi'nden açıklama yapıldı. Kurumun mesajında şu ifadeler yer aldı: Bazı basın-yayın organlarında konuyla ilgili üniversitemizin “Filistin için Adalet ve İnsan Hakları” bildirisine imza atmadığı yönünde çıkan haberler üzerine açıklama yapılması ihtiyacı doğmuştur.