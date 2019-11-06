ATM'lere papağan tuzağı kuran 3 şüpheli tutuklandı: Kredi kartı bilgilerini kopyalayarak dolandırıcılık yapıyorlardı Eskişehir’de, ATM cihazlarına 'papağan' diye adlandırılan kart kopyalama cihazları yerleştirerek vatandaşın bilgilerini kopyaladıkları iddia edilen 3 şahıs yakalandı. Kentteki bir ATM’ye yerleştirilen cihazı polis ekiplerinin fark etmesiyle kaçan şüpheliler, kimlikleri tespit edilerek 3 farklı şehirde düzenlenen operasyonla gözaltına aldı. Şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece nitelikli dolandırıcılık suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Polis ekipleri, şüphelilerin aynı yöntemle daha önce de aralarında Konya ve Sakarya’nın da bulunduğu çok sayıda şehirde kredi kartı kopyalayıp dolandırıcılık yaptıklarını tespit etti.

Haber Merkezi 06 Kasım 2019, 20:34 Son Güncelleme: 06 Kasım 2019, 21:10 DHA