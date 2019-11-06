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ESKİŞEHİR

ATM'lere papağan tuzağı kuran 3 şüpheli tutuklandı: Kredi kartı bilgilerini kopyalayarak dolandırıcılık yapıyorlardı

Eskişehir’de, ATM cihazlarına 'papağan' diye adlandırılan kart kopyalama cihazları yerleştirerek vatandaşın bilgilerini kopyaladıkları iddia edilen 3 şahıs yakalandı. Kentteki bir ATM’ye yerleştirilen cihazı polis ekiplerinin fark etmesiyle kaçan şüpheliler, kimlikleri tespit edilerek 3 farklı şehirde düzenlenen operasyonla gözaltına aldı. Şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece nitelikli dolandırıcılık suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Polis ekipleri, şüphelilerin aynı yöntemle daha önce de aralarında Konya ve Sakarya’nın da bulunduğu çok sayıda şehirde kredi kartı kopyalayıp dolandırıcılık yaptıklarını tespit etti.

Haber Merkezi DHA
Papağan tuzağıyla dolandırıcılık yapan 3 şüpheli tutuklandı.
Papağan tuzağıyla dolandırıcılık yapan 3 şüpheli tutuklandı.

Eskişehir'de, bankaların ATM'lerine 'papağan' adı verilen aparat takarak, kredi kartı bilgilerini kopyaladıkları tespit edilen S.K. (34), E.C. (30) ve A.C. (29) çıkarıldıkları mahkemece nitelikli dolandırıcılık suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

3 şüpheli, farklı illerde yakalanarak gözaltına alınmış, Eskişehir’e getirilerek işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmişti.

Ne olmuştu?

  • Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bir banka ATM’sine papağan adı verilen özel kopyalama cihazı takılarak kullanıcıların kredi kartı bilgilerinin ele geçirildiğini tespit etti.

  • Çevredeki güvenlik kameralarından şüphelilerin aynı yöntemle dolandırıcılık yapan S.K. (34), E.C. (30) ve A.C. (29) olduğu tespit edildi. Yapılan incelemelerin ardından şüpheliler, İstanbul, Bolu ve Sakarya’da eş zamanlı düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Eskişehir’e getirilerek ifadeleri alınan 3 şüpheli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Polis ekipleri, şüphelilerin aynı yöntemle daha önce de aralarında Konya ve Sakarya’nın da bulunduğu çok sayıda şehirde kredi kartı kopyalayıp dolandırıcılık yaptıklarını tespit etti. Soruşturma sürüyor.

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