Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Aydın'da kontrolden çıkan araç ters döndü: Sürücü yara almadı

Aydın'da kontrolden çıkan araç ters döndü: Sürücü yara almadı

00:3123/06/2026, Salı
IHA
Yeni Şafak Haberlerini Daha Sık Gör: Tıkla ve Google'da Favorilere Ekle!
Sonraki haber
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Aydın’ın Söke ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil kaldırıma çarparak ters döndü. Kazada sürücü yara almadan kurtulurken, araç çekiciyle kaldırıldıktan sonra trafik normale döndü.

Aydın’ın Söke ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil kontrolden çıkarak ters döndü.

Kaza, Cumhuriyet Mahallesi Yavuzlar Camii yakınında akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün henüz bilinmeyen bir nedenle seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil kaldırıma çarparak ters döndü. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye ekip sevk edildi. Ters dönen otomobil içerisindeki sürücü kendi imkanları ile araçtan yara almadan çıktı. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri önlem alırken, ters dönen aracın olay yerinden çekici marifeti ile kaldırılması sonrası trafik tekrar normale döndü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.


#Aydın
#kaza
#otomobil
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
CTE ATAMA SONUÇLARI 2026: 2 bin 566 personel ataması yapıldı! İşte Adalet Bakanlığı sonuç ekranı ve isim listesi