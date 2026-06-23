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Yozgat’ta zincirleme kaza: Üç kişi yaralandı

Yozgat’ta zincirleme kaza: Üç kişi yaralandı

00:2523/06/2026, Salı
IHA
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Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Yozgat’ın Yerköy ilçesinde dört aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Yaralanan sürücü ve iki yolcu, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince Yerköy Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Yozgat’ın Yerköy ilçesinde dört aracın karıştığı zincirleme kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, Yerköy ilçesi Haşim Kılıç Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, B.S. idaresindeki 66 ADC 076 plakalı Fiat Tofaş marka otomobil, plakası öğrenilemeyen Volkswagen marka otomobil ve daha sonra 40 AAE 453 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada 35 CGH 032 plakalı ticari araç da zarar gördü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve emniyet ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü B.S. ile yolcular S.A. ve E.A., Yerköy Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.


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