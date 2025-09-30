Bakan Güler İngiltere Savunma Bakanı Healey ile telefonda görüştü

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler- İngiltere Savunma Bakanı John Healey
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve İngiltere Savunma Bakanı John Healey, 30 Eylül 2025 tarihinde bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, ikili ve bölgesel savunmanın yanı sıra güvenlik ile savunma sanayisinde iş birliği konularında görüş alışverişinde bulunuldu.
