İsrail basını: Netanyahu Katar Başbakanı'ndan Doha saldırısı için özür diledi

20:3729/09/2025, Pazartesi
AA
Sonraki haber
İsrail Başbakanı Netanyahu, Katar Başbakanı'ndan Doha saldırısı için özür diledi.
İsrail Başbakanı Netanyahu, Katar Başbakanı'ndan Doha saldırısı için özür diledi.

İsrail basınına göre, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD ziyaretinde Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani'yi telefonla arayarak Doha'ya 9 Eylül'de düzenledikleri hava saldırısından dolayı özür diledi.

İsrail'den Kanal 12'nin haberine göre,
ABD'yi ziyaret eden Netanyahu, Katar Başbakanı Al Sani'yi telefonla arayarak İsrail ordusunun Katar'ın başkenti Doha'ya düzenlediği hava saldırısı için özür diledi.
Netanyahu'nun hava saldırısında Katar güvenlik subayının hayatını kaybetmesi ve Katar'ın egemenliğinin ihlal edilmesinden üzüntü duyduğunu ifade ettiği aktarıldı.
Haberde kaynakların, saldırıya ilişkin bir tazminat konusunun gündeme gelebileceğini, özrün başlı başına önemli bir adım olduğunu, Katar'ın Hamas ve İsrail arasındaki müzakerelere yeniden arabuluculuk etmek için özrü şart koştuğunu aktardı.

İsrail'in Katar'a saldırısında 6 kişi yaşamını yitirmişti

İsrail ordusu, 9 Eylül'de Doha'da Hamas müzakere heyetinin bulunduğu binaya savaş uçaklarıyla saldırı düzenlemişti.

Hamas'ın lider kadrosunun kurtulduğu saldırıda, Hamas Siyasi Büro üyesi Halil el-Hayye'nin oğlu ile 4 Hamas mensubu ve bir Katar polisi olmak üzere 6 kişi yaşamını yitirmişti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise 10 Eylül'de yaptığı açıklamada, Katar'a,
"Ya onları sınır dışı edersiniz ya da adalete teslim edersiniz. Bunu yapmazsanız, biz yapacağız."
ifadeleriyle yeni saldırı tehdidinde bulunmuştu.


#İsrail
#Katar
#Özür
