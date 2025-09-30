Yeni Şafak
Bakan Tunç: Adli Tıp Kurumunu güçlendirmeye devam edeceğiz

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Adli Tıp’ın adaletin doğru ve güvenilir şekilde tecelli etmesinde hayati bir rol oynadığını belirterek, "Adli Tıp Kurumunu sürekli gelişen bilimsel yöntemlerle desteklemeye, teknolojik imkanlarını güçlendirmeye devam edeceğiz" dedi.

Adalet Bakanı Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Adli Tıp alanında 2002 yılından bugüne kaydedilen gelişmeleri verilerle aktardı. Adalet Bakanlığınca Adli Tıp Kurumunun yapısını güçlendirecek önemli adımlar atıldığını vurgulayan Bakan Tunç paylaşımında şu ifadeleri kullandı:


"Adaletin doğru ve güvenilir şekilde tecelli etmesinde hayati bir rol oynayan Adli Tıp, bilimin ışığını adaletin hizmetine sunmakta ve gerçeği ortaya çıkararak adaletin terazisini dengelemektedir. Adalet Bakanlığı olarak; adaletin, toplumsal güvenin ve hukukun üstünlüğünün de etkin bir unsuru olan Adli Tıp Kurumunun yapısını güçlendirecek önemli adımlar attık. Adli Tıp Kurumu Grup Başkanlığı binalarımızın sayısını artırırken, mevcut binalarımızı yeniledik. Kurumun teknolojik imkânlarını, personelin nitelik ve niceliğini iyileştirdik. Adli Tıp Kurumunu sürekli gelişen bilimsel yöntemlerle desteklemeye, teknolojik imkanlarını güçlendirmeye devam edeceğiz."

Adalet Bakanlığı son 23 yılda gerçekleştirdiği yatırımlarla Adli Tıp Kurumunun yapısını güçlendirdi. 2002 yılında 25 ilde adli tıp hizmetleri verilirken, bugün 81 ilde hizmet veriliyor. Aynı dönemde insan kaynaklarının geliştirilmesine önem verilerek, 802 olan personel sayısı, 3 bin 190’a çıkarıldı. Ayrıca, 5 olan ihtisas kurulu sayısı 11’e, 24 olan ihtisas dairesi sayısı da 66’ya yükseltildi. 2002 yılında 6 Grup Başkanlığı bulunurken, açılan 10 Grup Başkanlığı ile bu sayı 16’ya, ayrıca 18 olan şube müdürlüğü sayısı da 145’e ulaştı. Son iki yılda da Denizli, Bursa, İzmir ve Samsun’da yeni Adli Tıp Grup Başkanlığı binaları hizmete açıldı, Ankara, Adana ve Gaziantep’te Adli Tıp Grup Başkanlığı binalarının temelleri atıldı.




