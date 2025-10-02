11. YARGI PAKETİ SON DAKİKA DUYURULAR 2025: Yargı paketinde af var mı, mahkumlara af Meclis'e ne zaman gelecek?

Adalet Bakanlığı’nın üzerinde çalıştığı 11. Yargı Paketi’nde sona gelindi. Bakan Yılmaz Tunç, düzenlemelerde bilişim suçları, sanal bahis, telefon dolandırıcılığı ve toplumsal sorun oluşturan birçok başlığın yer aldığını açıkladı. Mahkûm yakınlarının beklentisi ise infaz düzenlemesine çevrildi.
MAHKUMLARA AF ÇIKACAK MI?
Mahkumlar ve cezaevinde yakınları bulunanlar 11. Yargı Paketi maddelerine odaklandı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç daha önce yöneltilen af sorusu üzerine 11. Yargı Paketi’nde af anlamına gelecek herhangi bir çalışma olmadığını ifade etmişti.
11. YARGI PAKETİ NELERİ KAPSIYOR?
Adalet Bakanlığı tarafından üzerinde çalışılan Yargı Paketi’nde bilişim suçları, trafik ve kutlamalarda çevre düzenini bozacak hareketlere yönelik önemli adımlar atılacak. Bakan Tunç açıklamasında pakette yer almasını istediği durumlar arasında kutlama günlerinde, düğünlerde, nişanlarda, asker uğurlamada havaya ateş açanlar, Bilişim yoluyla dolandırıcılık suçları, telefon dolandırıcılığı, sanal bahis ve kumar ile ilgili önemli konular olduğunu ifade etti. 11. Yargı Paketi'nde hazırlık taslağının milletvekillerine sunulduğunu ifade eden Tunç, Meclis’in açılış tarihine vurgu yaptı.
MECLİS TATİLİ EKİM AYINDA BİTECEK
Yargı Paketi'nde hazırlık taslağı milletvekilleri sunuldu. Meclis tatili 1 Ekim’de tamamlanacak ve bilişim suçlarının önlenmesine yönelik yargı düzenlemesi ilk olarak gündeme gelecek. TBMM Genel Kurulu’nda görüşülüp onaylandıktan sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanacak ve yürürlüğe girecek.
10. YARGI PAKETİ HAZİRAN AYINDA YÜRÜRLÜĞE GİRMİŞTİ
Haziran ayında Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına dair Kanun Teklifi Meclis'te kabul edildi ve ardından Resmi Gazete'de yayımlandı. 30 maddenin yer aldığı çalışmada da benzer şekilde affa ilişkin bir çalışma yer almamıştı.