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İZMİR

Bakan Soylu: Yerli İHA'lar bu yıl 35 bin saat uçacak

İçişleri Bakanı Soylu, yerli insansız hava araçlarının üretimine ilişkin "2017 yılında 17 bin saat, 2018 yılında 21 bin saat uçtular. 2019 planımızda 35 bin saat uçacaklar. Kimseyi kıpırdatmayacaklar" dedi.

Haber Merkezi AA
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türk mühendislerinin yaptığı insansız hava araçlarının (İHA) 2017'de 17 bin, 2018'de 21 bin saat uçtuğunu belirterek, "2019 planımızda 35 bin saat uçacaklar. Kimseyi kıpırdatmayacaklar." dedi.

İzmir programı kapsamında geldiği Ödemiş'te halka hitap ettikten sonra Kiraz ilçesine geçen Bakan Soylu, Kaymakçı Mahallesi'nde kendisini bekleyen partilileri selamladı, onlardan Cumhur İttifakı'nın İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nihat Zeybekci ile Ödemiş Belediye Başkan Adayı Münir Bezmez'e destek istedi.

Kiraz ilçesinde halka hitap eden Soylu, ülkeyi ve devleti yönetenlerin zorluk gördüklerinde müracaatını Anadolu'ya yaptığını, Anadolu'nun vicdanlı, sadakatli, samimi olduğunu söyledi.

Yıllardır Türkiye'nin üzerine gelindiğini, Türkiye'nin zengin, güçlü, bağımsız olmasının istenmediğini, tüm bunlara dik durduklarını, dik durmaya devam edeceklerini dile getiren Soylu, "Bu coğrafyada parmağımızı oynatmadan kimseye oyun kurdurmayız." dedi.

"Sadece 780 bin kilometrekarenin ülkesi değiliz"

Bakan Süleyman Soylu, şöyle konuştu:

"6-7 yıldır anamızdan emdiğimiz sütü burnumuzdan getirdiler. Türkiye'nin hareket etmesini engellemek için ellerinden gelen bütün güçlerini ortaya koymak istediler. Millet 50 gramlık oy pusulasıyla tokadı vurdu, kalktılar tekrar oyun kurdular. Sadece 780 bin kilometrekarenin ülkesi değiliz. O muhteşem Osmanlı'yla dünyaya 600 yılın üzerinde hüküm sürdük ama Amerika, Avrupa gibi kimseyi soyup soğana çevirmedik. Hak, hakikat, kardeşlik getirdik. Biz vicdanı olan bir milletiz. Biz niçin zengin olmak istiyoruz, eve çoluk çocuğumuz daha rahat yaşasın ama sadece bu değil. Biz kuvvetli olacağız ki dünyada haksızlık yapanlara 'dur' diyeceğiz, 'yapamazsın' diyeceğiz, önünü keseceğiz."

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Türkiye'nin eski Türkiye olmadığını vurgulayan Soylu, artık Türkiye'nin kendi insansız hava aracını yaptığını söyledi.

Soylu, "2017 yılında 17 bin saat, 2018 yılında 21 bin saat uçtular. 2019 planımızda 35 bin saat uçacaklar. Kimseyi kıpırdatmayacaklar. Terör örgütünü söktük. 2019 yılı onlar için gazap yılı olacak. Sizden istirhamımız hızımızı kesmeyin." diye konuştu.

"Son 4 ayda trafikte ölümleri yüzde 36 azalttık"

Yaya öncelikli bir trafik başlattıklarını da aktaran Soylu, şöyle devam etti:

  • "Bizimkiler kırmızı ışıkta şak diye atlıyorlar. Ya ışık olmayan yerlerde yayaya öncelik. İnşallah onu da anlatacağız. Herkesi kendimize kıskandıracağız, herkese dünyada parmak ısırttıracağız. Son 4 ayda trafikte ölümleri yüzde 36 azalttık. 2017'de 7 bin 427 can verdik trafikte. Allah'ınızı severseniz tam işleri yoluna koyduk. Herkesle mücadele ediyoruz. Anneler çocuklarını okula rahat göndersin, akşam gözleri yolda kalmasın, insanlar işlerini rahat yapsınlar diye. Eksiğimiz yok mu var ama samimiyetimizde bir eksiklik yoktur."

Bakan Soylu'ya AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, AK Parti İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar, AK Parti İl Başkanı Aydın Şengül de eşlik etti.

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