Bakan Uraloğlu 15 Temmuz trenini uğurladı: Destanın hafızalara kazınması için bu gelenek sürecek

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Treni bu yıl, "Türkiye Yüzyılı Kahramanları" temasıyla, Ankara - İstanbul - Konya hatlarında Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı TCDD Genel Müdürlüğü tarafından 5. kez giydirildi.
Ankara'dan yola çıkarak İstanbul ve Konya arasında iki ay boyunca hizmet verecek olan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Treni hain yapıya karşı farkındalık oluşturacak, Türkiye Yüzyılının kahramanları anılacak.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Treni'ni, Ankara YHT Garı'ndan uğurlama törenine katıldı.
Bakan Uraloğlu'nun açıklamaları şöyle: