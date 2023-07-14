Bakan Uraloğlu 15 Temmuz trenini uğurladı: Destanın hafızalara kazınması için bu gelenek sürecek

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü ile ilgili araştırmalar başladı. 15 Temmuz, hain darbe girişimi olarak tarihte yerini aldı. Türk milletinin gücünü bir kez daha gösterdiği 15 Temmuz'un bu sene hangi güne denk geldiği ve tatil olup olmadığı merak konusu. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü resmi tatildir. Peki bu sene 15 Temmuz hangi güne denk geliyor?