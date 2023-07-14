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Bakan Uraloğlu 15 Temmuz trenini uğurladı: Destanın hafızalara kazınması için bu gelenek sürecek

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yola çıkacak olan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Treni’ni, Ankara Hızlı Tren Garı’ndan uğurladı. Bakan Uraloğlu, "Destanın hafızalara kazınması için bu gelenek sürecek" dedi.

10:45 . 14/07/2023 Cuma
Yeni Şafak
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Treni bu yıl, "Türkiye Yüzyılı Kahramanları" temasıyla, Ankara - İstanbul - Konya hatlarında Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı TCDD Genel Müdürlüğü tarafından 5. kez giydirildi.

Ankara'dan yola çıkarak İstanbul ve Konya arasında iki ay boyunca hizmet verecek olan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Treni hain yapıya karşı farkındalık oluşturacak, Türkiye Yüzyılının kahramanları anılacak.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Treni'ni, Ankara YHT Garı'ndan uğurlama törenine katıldı.

Bakan Uraloğlu'nun açıklamaları şöyle:

"Bu ülkede Ezan susmaz bayrak inmez bu ülkede millet darbelere geçit vermez. Bağımsızlık ve milli iradenin üstünlüğünü kavramamız gelecek kuşaklara aktarmamız gerekmektedir.
Geçtiği güzergahlarda 10 milyondan fazla vatandaşımız temayı görüp kahramanlarımızı yad edecektir. 15 Temmuz etkinlikleri kapsamında İletişim Başkanlığı kapsamında hazırlanan afişler trenlere asılacak. Millet iradesinin ortaya konduğu muhteşem zaferin hatırlanmasını gelecek kuşaklar tarafından unutulmamasını amaçlıyoruz.
56 bin kilometrelik yolun her karışını bilinç tazelemesi olmasını temenni ediyorum. Hain darbe girişiminin unutulmaması için bu geleneği demir yolcu arkadaşlarla sürdüreceğiz. 251 şehidimize Allah'tan rahmet diliyorum. O gece nesilden nesile aktarılacak kahramanlık destanına imza atan gazilerimize şükranlarımı sunuyorum. Trenimizin yolu açık olsun."


#Abdulkadir Uraloğlu
#15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Treni
#Ankara
1 saat önce
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