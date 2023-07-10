15 Temmuz şehitleri için

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) militanlarınca şehit edilen 252 vatandaşımız Vatan Koşusu ile anıldı. 15 Temmuz Derneği öncülüğündeki koşuya İstanbul Valiliği, Üsküdar Belediyesi, İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA), ÖNDER ve Öncü Spor Kulübü destek verdi. Bu yıl 3’ncü kez düzenlenen koşuda, 252 sporcu ve katılımcı, 252 şehidin isminin yazılı olduğu tişörtlerle Çengelköy 15 Temmuz Şehitler Çeşmesi’nden Şehitler Makamı’na geldi.





BU RUHU DİRİ TUTACAĞIZ

İstanbul Valisi Davut Gül, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın cesareti ve başta şehit ve gaziler olmak üere milletin dirayetiyle darbenin püskürtüldüğünü söyledi. 15 Temmuz gecesi olduğu gibi farklılıkları zenginlik kabul ederek safları sıklaştırdıklarını ifade eden Gül, “Kardeşliğimizi daha çok artırarak, Türkiye Yüzyılı’nda bu ruhu diri tutmak durumundayız” diye konuştu.





O GECEYİ UNUTTURMAYACAĞIZ

Hain kalkışmanın üzerinden 7 yıl geçtiğini vurgulayan Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Enes Eminoğlu, “Mekanları cennet olsun. Bütün gazilerimizi saygıyla anıyoruz. Bu yaşananları biz unutmadık, unutmayacağız, unutturmayacağız. 15 Temmuz hain darbe girişimi sadece bir darbe girişimi değil, yüz yıldır bu ülkeye karşı olan bütün hain planları devreye sokma girişimiydi. Kimisi tiyatro dese de biz yaşananları gördük. Bu köprüde 35 canımızı yitirdik. Toplamda 252 şehit verdik. Şehitlerimizin içinde gençler de vardı. Bugün şehitlerimizin emanetleri de buradaydı. Onlardan bayrakları aldık. Bu atmosferi,bu heyecanı, bu anıları yaşatacağız” şeklinde konuştu.





O dehşeti anlatmaya kelimeler yetmez

Hain kalkışmanın yaşandığı gece 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde gazi olan Mehmet Memiş Sıdar, “Hainlerin bu derece insanları katledeceklerini düşünememiştik. O saatlerde köprüdeki dehşeti anlatmaya kelimeler yetmez. Feci bir şekilde insanlarımızın kanlarını döküyorlar, halkımızın üstüne ateş açıyorlardı. Ben bedenime 14 şarapnel parçası alarak gazi oldum. O gece vatansız kalmanın ne demek olduğunu iliklerimize kadar hissettik. Fakat öyle ferasetli bir liderimiz ve ardında öyle güçlü bir Türk halkı var ki, hainlere istedikleri verilmedi” diye konuştu. O gecenin gençlere anlatılması gerektiğini vurgulayan Sidar, “Tarihimizle varız, geçmişini bilmeyenin geleceğini olmuyor” diye konuştu.







