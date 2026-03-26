Bakan Uraloğlu açıkladı: İran, Irak ve İsrail’e uçuşlar durdu

16:4826/03/2026, Perşembe
DHA
Bakan Uraloğlu’ndan savaş nedeniyle bölgedeki uçuşlara ilişkin açıklama
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İsrail-ABD ve İran savaşı nedeniyle bu bölgedeki ülkelere uçuşlara yönelik açıklama yaptı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Suriye’nin Halep hariç tamamı, Irak, İran ve İsrail hava sahaları tamamen kapalı. Yine BAE kontrollü olarak Katar, Kuveyt ve Bahreyn aynı şekilde kapalı durumdadır. 4 taşıyıcımızın aldıkları karar doğrultusunda ise 31 Mart’a kadar kapalı havalimanlarına uçuş sağlanmayacaktır" dedi.


