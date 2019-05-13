Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Gündem Bankamatiğe para yatırırken 3 kişi tarafından kaçırıldı
Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
İSTANBUL

Bankamatiğe para yatırırken 3 kişi tarafından kaçırıldı

Bankamatiğe para yatırırken 3 kişi tarafından kaçırıldı

Esenyurt’ta otobüs firması görevlisi günlük bilet hasılatını bankamatiğe yatırırken polis olduklarını söyleyerek ellerinde telsiz bulunan 3 kişi tarafından kaçırılarak soyuldu. Ellerine plastik kelepçe taktıkları kişinin üzerindeki para ve cep telefonunu gasp eden şüphelilerin şahsı alıkoydukları anlar kameralara yansıdı.

Haber Merkezi IHA
Gasp anı güvenlik kameralarına böyle yansıdı
Gasp anı güvenlik kameralarına böyle yansıdı

Olay geçtiğimiz günlerde Esenyurt’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre şehirlerarası bir otobüs firmasında bilet satış görevlisini takip eden şebeke üyeleri, şahsın bankamatiğe para yatıracağı anda etrafını sardı.

Sahte bir polis kimliği göstererek ellerinde telsiz bulunan şahsılar plastik kelepçe taktıkları H.K’yi araca bindirerek şahısla birlikte olay yerinden uzaklaştı.

Bir süre sonra alıkoydukları H.K.’yi üzerinde günlük hasılat olan 3 bin 890 lirayı, ve şahsi 2 bin lirasını ve telefonunu gasp etti. Şüphelilerin daha sonra sözde telefonla amirleriyle konuşuyormuş gibi yaparak "Amirim bu doğru söylemiyor. Biz gereğini yapıyoruz" gibi ifadeler kullanarak H.K.’yi, TEM yolu üzerinde araçtan indirerek hızla uzaklaştı.

3 kişi gözaltına alındı

H.K’nın ihbarı üzerine harekete geçen polis ekipleri olayı gerçekleştiren Adil S.(29), Fatih A.(26), ve Emre T.(26)’yi gözaltına aldı.

Şüphelilerin olayda kullandığı silahın kuru sıkı olduğu belirlenirken şüphelilerden Adil S. adli kontrol şartıyla serbest kalırken, diğer şüpheliler Fatih A. ile Emre T. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

  • Öte yandan, şüphelilerin H.K’yi bankamatik önünde alıkoyarak araca bindirdikleri anlar kameralara yansıdı. Kameralara yansıyan görüntülerde şüphelilerin bankamatik önüne giden şahsın etrafını hızlıca sardıkları ve şahsı daha sonra kendi araçlarına götürdükleri görülüyor. Görüntülerde şahısların daha sonra hızla araçla bölgeden uzaklaştıkları görülüyor.
Vodafone Parktailk gol sesi

Vodafone Park'ta
ilk gol sesi

​Haftanın kapanışında Beşiktaş, Alanyaspor'u ağırlıyor.
Hakkaride PKKya ağır darbe

Hakkari'de PKK'ya ağır darbe

​Çıkan çatışmada 4 terörist etkisiz hale getirildi.
CHP ve İyi Partiye ret

CHP ve İyi Parti'ye ret

YSK, İstanbul seçiminin tümünün iptal istemini reddetti.
İki müjde daha

İki müjde daha

Binali Yıldırım, İstanbullulara müjdeli haberi verdi.
Çökme sonrası çatlaklar tedirgin etti

Çökme sonrası çatlaklar tedirgin etti

Ekipler, iş makineleriyle çalışmalarını sürdürüyor.
Türk takımı <br>olmayacak

Türk takımı
olmayacak

UEFA'dan Türk futbolunu yıkan Devler Ligi kararı.
'Kara Şahin'in ilk 4 motoru tamam

'Kara Şahin'in ilk 4 motoru tamam

​Yerli helikopterin motoru savunma sanayiye teslim edildi.

FETÖ'cüden itiraf: Bilgi geliyordu

FETÖ'cüden itiraf: Bilgi geliyordu

Hamza kod adlı şahıs, polisle işbirliğini anlattı.

Bitmesine<br>çok az kaldı

Bitmesine
çok az kaldı

​218 kilometrelik yapay nehirde sona gelindi.
Cezası belli oldu

Cezası belli oldu

Reyhanlı saldırısının planlayıcısı, MİT operasyonuyla yakalanmıştı.
Türkiye'nin ikinci büyük üreticisi

Türkiye'nin ikinci büyük üreticisi

​ODTÜ'lü genç kariyerini bıraktı, talebe yetişemiyor.
Çiftlik Bank davasında kritik gün

Çiftlik Bank davasında kritik gün

​İkinci duruşma başladı, mağdurlar dinleniyor.
En güzel<br>meslek olacak

En güzel
meslek olacak

​Ziraat mühendislerinden 'terk etmeyin' çağrısı.
KKTC'de kriz: <br>Partilerle görüşecek

KKTC'de kriz:
Partilerle görüşecek

Hükümetin istifası 9 Mayıs'ta sunulmuştu.
Kimse dokunamıyor

Kimse dokunamıyor

Yanlış tespit yüzünden köyün tamamı tescilli yapı ilan edildi.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.