Gündem Başkan dövdürüp izledi
İSTANBUL

Başkan dövdürüp izledi

Türkiye, Giresun’un Eynesil ilçesinde CHP’li Başkan Ahmet Latif Karadeniz ve adamlarının Dikici ailesini darp etmesini konuşuyor. Yeni Şafak’ın ulaştığı bilgilere göre saldırı, Yasin Dikici’nin parkın çok kirli olduğunu görüp belediyeyi aramasından sonra yaşandı. Telefondaki tartışma üzerine parka gelen Karadeniz ve adamları, Dikici’yi ayak ayak üstüne attığı gerekçesiyle taciz ettiler. Gerilim artınca da Dikici, eşi Mehtap Dikici ve annesi Ülfet Dikici tartaklandı. Başkan Karadeniz ise bu sırada dayağı kenardan izledi.

Burak Doğan Yeni Şafak
Başkan dövdürüp izledi
Ülfet Dikici

Dikici ailesinin Giresun Eynesil’de, CHP’li Belediye Başkanı Ahmet Latif Karadeniz ve adamları tarafından öldüresiye dövüldüğü olayın detayları ortaya çıktı. Adli kayıtlara giren ifadelere göre 7 Temmuz günü saat 14.30 sıralarında Yasin Dikici, eşi Mehtap Dikici ve annesi Ülfet Dikici ile birlikte parka gitti. Parkın pis olduğunu, temizlenmediğini gören Dikici, şikayet için Eynesil Belediyesi’ni aradı.

BİR TELEFONLA BAŞLADI

Belediyede görevli sekreter Yasemin Usta ile görüşen Dikici, “Park neden temiz değil. Burayı denetlemiyor musunuz? İşimizi yapmazsak aldığımız para haram olur” dedi. Usta’nın karşılık vermesiyle sesler yükseldi. Konuşmaya tanık olan belediye başkanı, Dikici’yi arayıp ismini vermeden çıkıştı. Ardından da “Ben başkanınım, benim personelimle böyle konuşamazsın” dedi. Dikici ise “Gelin kirliliği kendiniz görün” karşılığını verdi.

'Park bakımsız' diyen kadını CHP'li Başkan Ahmet Latif Karadeniz'in adamları dövdü
OYNAT 02:18
'Park bakımsız' diyen kadını CHP'li Başkan Ahmet Latif Karadeniz'in adamları dövdü
Giresun'un Eynesil ilçesinde Belediye Başkanının yanındaki adamlar tarafından darp edildiğini iddia eden kadın şikayette bulundu. CHP'li Eynesil Belediye Başkanı Ahmet Latif Karadeniz ise, kadına kimsenin vurmadığını arbede sırasında düşmüş, bir yerlere çarpmış olabileceğini iddia etti. Darp edilen kadın, 'Beni nasıl bu hale getirdilerse cezalarını çekmelerini istiyorum. Bu kadar vicdansızlık olur mu? Eşinin, çocuklarının yanında oğlumu darp edip beni de bu hale getirdiler.' şeklinde konuştu.


OTURMANI DÜZELT!

Parka önce adamlarını yollayan CHP’li Başkan, ardından kendisi geldi. Başkan ve Dikici konuşurken, başkanın yanındaki Önder Dede, “Karşında başkan var, düzgün konuş, bacak bacak üstüne atmışsın, oturmanı düzelt” diyerek Yasin Dikici’nin üzerine yürüdü. Dikici ise “Sen ne karışıyorsun, oturmayı senden mi öğreneceğim” cevabını verdi. Yakındaki zabıta personeli üzerine yürüyünce, Dikici’nin “Yeter beni sıkıştırdığın, az öteye git” demesiyle kavga başladı.

Yasin Dikici
Yasin Dikici

ÇOCUKLARIN ÖNÜNDE

Önder Dede, Yasin Dikici’ye yumruk attı. Ardından başkanın yanındaki adamları Dikici’ye saldırdı. Araya germek isteyen Mehtap Dikici yüzüne yumruk darbesi aldı. Başkanın adamları, oğlunu kurtarmak isteyen anne Ülfet Dikici’yi de hedef aldı. Ülfet Dikici yüzüne yediği yumrukla yere yığıldı. Tüm bu olaylar, Dikici ailesinin küçük yaştaki 2 çocuğunun gözleri önünde yaşandı. Adamları Dikici ailesini öldüresiye döverken, Başkan Karadeniz ise uzaktan izlemekle yetindi.

Ahmet Latif Karadeniz
Ahmet Latif Karadeniz

SEBEBE BAK!

CHP’li Eynesil Belediye Başkanı Ahmet Latif Karadeniz, sosyal medyadan açıklama yaptı. Yasin Dikici’nin kendisiyle konuşurken “usturupsuz” şekilde oturduğunu söyleyen CHP’li başkan, şunları kaydetti: “Beyefendi öyle usturupsuz oturuyordu ki, böyle bacak bacak üstüne atmış, bizi görünce merhaba bile demeyen bir arkadaş... ‘Sizin paranızı biz veriyoruz, benden aldığınız vergilerle belediye başkanlığı yapıyorsunuz’ gibi ağır ithamlara varan şeyler söyledi...” dedi. Ayrıca Başkan Karadeniz, Dikici ailesinin kendilerine saldırdığını, yüzünden yumruk yediğini belirten Ülfet Dikici’nin de düşerken masaya çarptığını öne sürdü.

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