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ANKARA

Başkentte kuvvetli sağanak etkili oldu: 3 kişi hayatını kaybetti

Ankara'da etkili olan gök gürültülü kuvvetli sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Sağanak nedeniyle bazı yollarda ve alt geçitlerde oluşan su birikintileri nedeniyle trafikte aksamalar yaşandı. Ankara Valiliği, üç kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Haber Merkezi AA
Ankara'daki yağışta sele kapılan kadın hayatını kaybetti
Ankara'daki yağışta sele kapılan kadın hayatını kaybetti

Başkentte etkili olan gök gürültülü kuvvetli sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Kentte akşam saatlerinde başlayan sağanak nedeniyle Sincan ve Etimesgut ilçelerinde bazı yollarda ve alt geçitlerde su birikintileri oluştu.

Yağış sırasında meydana gelen küçük çaplı kazalar nedeniyle trafik akışında aksamalar yaşandı. Bazı sürücüler, sağanak nedeniyle araçlarını benzin istasyonu ve kapalı alanlara çekmek zorunda kaldı.

Etkili sağanak nedeniyle itfaiye birimlerine çok sayıda ihbar telefonu geldiği, ekiplerin tahliye işlemlerini sürdürdüğü öğrenildi.

Sele kapılan kadın hayatını kaybetti

Alınan bilgiye göre, Çankaya ilçesi Karataş Mahallesi'nde yaşayan Ayşe Arslan (56), kuvvetli sağanak nedeniyle evinin önünde oluşan sele kapıldı.

Evinin 100 metre ilerisinde vatandaşlar tarafından sudan çıkarılan kadın, 112 Acil Sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen olay yerinde hayatını kaybetti.

Arslan'ın bahçe kapısını kapatmaya çalışırken sele kapıldığı öğrenildi.

Valilik'ten açıklama

Ankara Valiliği, konuya ilişkin yaptığı açıklamada 3 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Valilik açıklaması şu şekilde:

  • "09.06.2019 tarihinde öğle saatlerinden sonra ilimiz genelinde başlayan sağanak yağışlar sonucunda Çankaya ilçesinde taşkın suya kapılma nedeniyle A. Arslan, Etimesgut ilçesinde işyerine dolan suyu temizlemek isterken elektrik akımına kapılma nedeniyle M. Altınışık ve konutuna dolan suyun yolaçtığı panik ve heyecan sonucu kalp krizi nedeniyle M. Önder isimli vatandaşlarımız hayatlarını kaybetmiştir.
  • Ayrıca Polatlı İlçemizde de bir kısım ekili alanlar su baskınına maruz kalmıştır.
  • AFAD, DSİ, Belediyeler başta olmak üzere sorumlu tüm birimler yağışların başladığı andan itibaren kendi sorumluluk alanlarında müdahale ve hasar tespitine yönelik gerekli çalışmaları yoğun bir gayretle sürdürmektedir. "

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