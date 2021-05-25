Binali Yıldırım'ın oğlu Erkam Yıldırım Sedat Peker hakkında suç duyurusunda bulundu

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Sedat Peker'in iddialarına yanıt verdi: Bu kesinlikle iftiradır, yalandır, şiddetle reddediyoruz

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı önünde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, bir gazetecinin 'Suç örgütü elebaşı Sedat Peker'in oğlunuz Erkam Yıldırım ile ilgili Venezuela'ya gittiği, uyuşturucu ticaretiyle ilgili bazı iddiaları oldu. Bir değerlendirmeniz olur mu, ne söylersiniz?' sorusuna cevap verdi. Yıldırım, 'Bugünkü yayınladığı videoda bizi de oğlum Erkam Yıldrım'ı da zikretti. Öncelikle şunu söyleyeyim bu kesinlikle iftiradır, yalandır, şiddetle reddediyorum. Bizimle uyuşturucuyu yan yana getirmek, bize yapılabilecek en büyük hakarettir, en büyük yanlıştır. Tümüyle reddediyorum.' dedi.