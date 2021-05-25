Gündem Binali Yıldırımın oğlu Erkam Yıldırım Sedat Peker hakkında suç duyurusunda bulundu
POLİTİKA

Binali Yıldırım'ın oğlu Erkam Yıldırım Sedat Peker hakkında suç duyurusunda bulundu

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım'ın oğlu Erkam Yıldırım, organize suç örgütü elebaşı Sedat Peker hakkında suç duyurusunda bulundu.

Haber Merkezi Diğer
Binali Yıldırımın oğlu Erkam Yıldırım Sedat Peker hakkında suç duyurusunda bulundu
Erkam Yıldırım

Sosyal medya üzerinden yayınladığı videolarla gündeme gelen organize suç örgütü lideri Sedat Peker, AK Parti Genel Başkanvekili ve İzmir Milletvekili Binali Yıldırım'ın oğlu Erkan Yıldırım hakkında "uyuşturucu ticareti yapıyor" iddiasında bulunmuştu.

"İftiradır, yalandır"

AK Parti İstanbul İl Binası önünde açıklama yapan Yıldırım, "Bu kesinlikle iftiradır, yalandır. Şiddetle reddediyoruz. Bizimle uyuşturucuyu yan yana getirmek bize yapılacak en büyük yanlıştır. Tümüyle reddediyoruz. Olsa olsa "çamur at izi kalsın" yönünde bir suçlamadır. Unutmayalım ki ilk çamur atanın elleri kirlenir. Oğlum Venezuela’ya gitmiştir. İddia edildiği gibi ocak, şubat ayında değil, geçen sene aralık ayında gitmiştir. Orada koronavirüs test kiti, maske ve yardım malzemeleri dağıtmıştır. Ziyaret amacı da budur." ifadelerini kullanmıştı.

Binali Yıldırım'dan Sedat Peker'in iddialarına ilişkin açıklama: İftiradır tümüyle reddediyoruz
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Binali Yıldırım'dan Sedat Peker'in iddialarına ilişkin açıklama: İftiradır tümüyle reddediyoruz

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Sedat Peker'in iddialarına yanıt verdi: Bu kesinlikle iftiradır, yalandır, şiddetle reddediyoruz
OYNAT 01:48
AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Sedat Peker'in iddialarına yanıt verdi: Bu kesinlikle iftiradır, yalandır, şiddetle reddediyoruz
AK Parti İstanbul İl Başkanlığı önünde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, bir gazetecinin 'Suç örgütü elebaşı Sedat Peker'in oğlunuz Erkam Yıldırım ile ilgili Venezuela'ya gittiği, uyuşturucu ticaretiyle ilgili bazı iddiaları oldu. Bir değerlendirmeniz olur mu, ne söylersiniz?' sorusuna cevap verdi. Yıldırım, 'Bugünkü yayınladığı videoda bizi de oğlum Erkam Yıldrım'ı da zikretti. Öncelikle şunu söyleyeyim bu kesinlikle iftiradır, yalandır, şiddetle reddediyorum. Bizimle uyuşturucuyu yan yana getirmek, bize yapılabilecek en büyük hakarettir, en büyük yanlıştır. Tümüyle reddediyorum.' dedi.


Yıldırım konuyla ilgili hukuki işlem başlatacaklarını duyurmuştu.

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım'ın oğlu Erkam Yıldırım, organize suç örgütü elebaşı Sedat Peker hakkında suç duyurusunda bulundu.

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