Brüksel siyasetinin iki tanıdık ismi İstanbul’da buluştu: Kraliçe Mathilde’e Bakan Göktaş eşlik etti

Türkiye’de ilk ekonomik misyonunu gerçekleştiren Belçika Kraliçesi Mathilde, İstanbul’da Brüksel siyasetinden tanıdığı bir isimle yeniden bir araya geldi: eski milletvekili Mahinur Özdemir Göktaş.

Kraliçe Mathilde, Belçika’nın Türkiye’ye yönelik ilk ekonomik heyetine başkanlık ediyor. İstanbul’daki ziyarette kendisine çok sayıda bakan ve iş dünyası temsilcisi eşlik ediyor. Beş gün sürecek ziyaret kapsamında enerji dönüşümü, ulaşım ve lojistik, sağlık ve ilaç sektörü, havacılık ve savunma sanayii ile dijitalleşme ve sanayi 4.0 gibi stratejik alanlarda temaslar gerçekleştiriliyor.

Erdoğan'dan Göktaş'a 'mihmindar bakan' görevi

Kraliçe, İstanbul’da Belçika siyasetinden tanınan Türk bir isim olan Mahinur Özdemir Göktaş ile görüştü.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından “mihmandar bakan” olarak görevlendirildi. Bu tercihte, Belçika ile olan yakın bağlarının etkili olduğu değerlendiriliyor. Schaerbeek doğumlu olan Mahinur Özdemir, doğduğu belediyede belediye meclis üyeliği ve ardından cdH partisinden Brüksel Parlamentosu milletvekilliği yaptı. O dönemde Avrupa’da başörtüsüyle görev yapan ilk kadın parlamenter olarak dikkat çekmiş, bu durum siyasi arenada yoğun tartışmalara neden olmuştu.

Sözde Ermeni soykırımını tanımayınca partiden ihraç edilmişti

Merkez Demokrat Hümanist Parti (cdH), Mahinur Özdemir’i 2015 yılında sözde Ermeni soykırımını açık şekilde tanımayı reddettiği gerekçesiyle partiden ihraç etmişti. Belçika-Türkiye çifte vatandaşı olan Özdemir, 2019 yılına kadar bağımsız milletvekili olarak görevine devam etti. Ocak 2020’de Türkiye’nin Cezayir Büyükelçisi olarak atanmasının ardından, 2023 yılında AK Parti hükümetinde Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı oldu.

Mathilde’e Bakan Göktaş eşlik etti

Bakan Göktaş, ziyaret kapsamında X hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

“Belçika’da büyümüş, Avrupa’da siyasi ve diplomatik görevlerde bulunmuş; bugün ise Türkiye’de milletimize hizmet ederken ülkemizi hem ulusal hem uluslararası düzeyde temsil etme sorumluluğunu taşıyan biri olarak bu ziyaret benim için ayrı bir anlam taşıyor.”

Mahinur Özdemir Göktaş, Kraliçe Mathilde’e teknoloji şirketi Baykar tesisleri ile Dolmabahçe Sarayı ziyaretlerinde de eşlik etti.

Heyette ayrıca Belçika Dışişleri Bakanı Maxime Prévot da yer alıyor. Bugünkü adıyla Les Engagés olan cdH partisinin eski genel başkanı olan Prévot, Mahinur Özdemir’in partiden ihraç edilmesinden birkaç yıl sonra partinin liderliğini üstlenmişti. O dönemde partinin başında Benoît Lutgen bulunuyordu.

400 kişilik heyet üst düzey temaslara katılıyor

Bununla birlikte, Belçika heyetinden bir kaynak La Libre gazetesine yaptığı açıklamada, “her şeyin son derece nezaket çerçevesinde ilerlediğini” ifade etti.

Bu durum, Maxime Prévot ile Belçika Savunma ve Dış Ticaret Bakanı Theo Francken’in İstanbul’da Türkiye ile Belçika arasındaki ticari ilişkilerin güçlendirilmesine yönelik ortak bir deklarasyon imzalamasına engel olmadı.

Perşembe gününe kadar sürecek program kapsamında yaklaşık 400 kişilik heyet; şirket ziyaretleri, seminerler ve çeşitli üst düzey temaslara katılıyor.







