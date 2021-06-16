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SAMSUN

Karadeniz'de 6 ile kuvvetli yağış uyarısı

Meteorolojiden yapılan son hava durumu tahminlerine göre, Çorum, Amasya, Tokat, Samsun çevreleri ile Kastamonu ve Sinop'un iç kesimlerinde öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Haber Merkezi AA
Bu illere kuvvetli yağış uyarısı! Çorum, Amasya, Tokat, Samsun, Kastamonu, Sinop hava durumu
Meteorolojiden bazı illere yağış uyarısı yapıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, bugün öğleden sonra Çorum, Amasya, Tokat çevrelerinde başlayacak sağanak ve gök gürültülü sağanağın zamanla Kastamonu ve Sinop'un iç kesimleri ile Samsun çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Kuvvetli yağışın gece yarısına kadar etkisini sürdürmesi bekleniyor.

Meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, dolu, yağış anında kuvvetli rüzgar ve dik yamaçlarda heyelan riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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Meteorolojinin son hava durumu tahmin haritası.
Meteorolojinin son hava durumu tahmin haritası.
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