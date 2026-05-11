Burcu Köksal Özgür Özel'in tehdit mesajlarını paylaşıp duyurdu: Yarın AK Parti'ye katılacağım

CHP Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal, yarın AK Parti'ye katılacağını açıkladı.

Köksal'ın son dönemde AK Parti'ye geçeceği iddiaları CHP'de büyük bir deprem etkisine neden olmuştu.

Geçtiğimiz gün katıldığı bir canlı yayında Köksal'ı hedef alan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Gerekirse kocanı boşa ama partiye bunu yapma." ifadelerini kullanmıştı.

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır ise Afyonkarahisar'da katıldığı protestoda halka seslenerek, "Onu gördüğünüz her yerde protesto edin, bu sokaklarda yürütmeyin. O affedilmeyecek bir suç işledi." ifadeleriyle Köksal'ı tehdit etmişti.

CHP Genel Merkezi'nin hedefinden düşmeyen Köksal, bugün ise partisinden kesin ihraç istemiyle tedbirli olarak disipline sevk edildi.

Bu gelişmelerin ardından flaş bir gelişme yaşandı.

TV100 yayınında değerlendirmelerde bulunan Barış Yarkadaş, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal’a ait olduğunu söylediği açıklamaları kamuoyuyla paylaştı.

"AK Parti'ye katılacağım çok huzurluyum"

Yarkadaş’ın aktardığına göre Köksal, yarın AK Parti’ye katılacağını belirterek “çok huzurluyum, içim çok rahat” ifadelerini kullandı.

Yarkadaş'a göre Köksal, Dinar Belediye Başkanı Veysel Topçu’nun da aynı adımı atacağını söyledi.

"Cumhurbaşkanımızla görüştüm"

Köksal’ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile 45 dakikalık bir görüşme gerçekleştirdiğini aktaran Yarkadaş, Köksal’ın “Ben de kendisine, ‘Sayın Cumhurbaşkanım, ben hep sizin karşınızda oldum CHP’deyken ama bizim savunduğumuz CHP’den eser kalmadı. Bu CHP bizim CHP’miz değil’ dedim.” dediğini ifade etti.

CHP’de siyaset yapma imkanının kalmadığını belirten Köksal’ın, “Bu CHP bizim CHP’miz değil” değerlendirmesinde bulunduğu aktarıldı. Yarkadaş ayrıca Köksal’ın CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e yönelik sert eleştirilerde bulunduğunu ve tehdit edildiğini öne sürdüğünü de söyledi.

Özel'den Köksal'a tehdit mesajları: Yalvaracaksın

Öte yandan Köksal, Özel'in kendisine yönelik tehdit mesajlarını da paylaştı:

"5-6 ay önce AK Parti'ye geçme tartışmaları başlayınca bana Özgür Özel '5-6 ay sonra iktidara geleceğim ve seni affetmeyeceğim' yazdı. 'Seni affetmem için bana yalvaracaksın' dedi. 'Boşan’ mesajı Özel'in mesajlarının en hafifiydi. Özgür Özel burnumdan getirdi."







