Bursa'da kutlamalarda Fenerbahçeliler Derneği'ne meşale atan taraftar gözaltına alındı

Olay, İnegöl ilçesinde meydana geldi. Galatasaray'ın şampiyon olması ile kutlamalar için sokağa çıkan taraftarlar, bir süre sonra Fenerbahçeliler Derneği'nin önüne geldi. Burada bir taraftar, yaktığı meşaleyi derneğe doğru fırlattı. Bunun üzerine polis ekipleri, taraftarı etkisiz hale getirdi.