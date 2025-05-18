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Bursa'da kutlamalarda Fenerbahçeliler Derneği'ne meşale atan taraftar gözaltına alındı

Bursa'da kutlamalarda Fenerbahçeliler Derneği'ne meşale atan taraftar gözaltına alındı

23:5618/05/2025, Pazar
IHA
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Yapılan üst aramasında üzerinden bıçak çıkan taraftar gözaltına alındı.
Yapılan üst aramasında üzerinden bıçak çıkan taraftar gözaltına alındı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde şampiyonluk kutlamaları sırasında Fenerbahçeliler Derneği'ne meşale atan Galatasaraylı taraftar, polis ekiplerince etkisiz hale getirildi. Üzerinden bıçak çıkan taraftar gözaltına alındı.

Olay, İnegöl ilçesinde meydana geldi. Galatasaray'ın şampiyon olması ile kutlamalar için sokağa çıkan taraftarlar, bir süre sonra Fenerbahçeliler Derneği'nin önüne geldi. Burada bir taraftar, yaktığı meşaleyi derneğe doğru fırlattı. Bunun üzerine polis ekipleri, taraftarı etkisiz hale getirdi.

Yapılan üst aramasında üzerinden bıçak çıkan taraftar gözaltına alındı.



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