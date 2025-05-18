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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Galatasaray'a tebrik

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Galatasaray'a tebrik

21:4118/05/2025, воскресенье
G: 18/05/2025, воскресенье
Yeni Şafak
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Galatasaray ve camiasını tebrik etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Galatasaray ve camiasını tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray'ı tebrik etti. Erdoğan, "2024-2025 Süper Lig Şampiyonu olan Galatasaray futbol takımını, teknik heyetini ve tüm Galatasaray camiasını yürekten tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

Galatasaray
, Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında konuk ettiği
Bellona Kayserispor
'u 3-0 yenerek, sezonun bitmesine 2 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
, 25'inci şampiyonluğunu elde eden
Galatasaray
'ı kutladı.
Resmi X hesabından paylaşımda bulunan Erdoğan,
Galatasaray
futbol takımını ve tüm camiayı tebrik etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"2024-2025 Süper Lig Şampiyonu olan Galatasaray futbol takımını, teknik heyetini ve tüm Galatasaray camiasını yürekten tebrik ediyorum."




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