Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Galatasaray'a tebrik

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Galatasaray ve camiasını tebrik etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray'ı tebrik etti. Erdoğan, "2024-2025 Süper Lig Şampiyonu olan Galatasaray futbol takımını, teknik heyetini ve tüm Galatasaray camiasını yürekten tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.
Galatasaray
, Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında konuk ettiği
Bellona Kayserispor
'u 3-0 yenerek, sezonun bitmesine 2 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
, 25'inci şampiyonluğunu elde eden
Galatasaray
'ı kutladı.
Resmi X hesabından paylaşımda bulunan Erdoğan,
Galatasaray
futbol takımını ve tüm camiayı tebrik etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"2024-2025 Süper Lig Şampiyonu olan Galatasaray futbol takımını, teknik heyetini ve tüm Galatasaray camiasını yürekten tebrik ediyorum."
#Recep Tayyip Erdoğan
#Galatasaray
#Şampiyonluk