Gündem Çakar denetimi sırasında emniyet şeridi kullanan sürücüye ceza
İSTANBUL

Çakar denetimi sırasında emniyet şeridi kullanan sürücüye ceza

İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge ile sadece 29 makamın kullanabileceği çakar lamba yasağı bugün başladı. Trafikte denetimlerini artıran polis ekipleri usulsüz çakar kullandığı tespit edilen araçlara ise bin 2 TL para cezası kesti. Uygulama sırasında ambulansın arkasından gelerek emniyet şeridi ihlali yapan bir araca da cezai işlem uygulandı. Bin 2 TL’lik para cezasını gören vatandaş, “Yol daralmıştı, içeride kaldım. Trafik sıkışınca bir anda çıkamadım. Devletimizin canı sağ olsun” dedi.

Haber Merkezi IHA
Polis ekiplerinden çakarlı araçlara uygulama.
Polis ekiplerinden çakarlı araçlara uygulama.

Trafikte çakar tabir edilen tertibatı kullanan araçlara yönelik sıkı denetim dönemi bugün resmen başladı.

POLİS EKİPLERİ DENETİMLERİ ARTIRDI

İstanbul polisi, yağmura rağmen kontrol noktaları kurarak çakarlı araçları durdurarak denetim yaptı.
Trafikte yetkisiz çakar kullanımı yasağı resmen başladı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Denetleme Şube Müdürlüğü’ne bağlı trafik polisleri, kentin birçok noktasında usulsüz çakar kullanımın önüne geçilmesi için kurulan noktalarda uygulama yaptı.

DHA
Polislerden çakar kontrolü.

'Çakar dönemi' bitti: İstanbul'da polis yaka kamerasıyla takip ediyor
GÜNDEM
'Çakar dönemi' bitti: İstanbul'da polis yaka kamerasıyla takip ediyor

ÇAKARLI ARAÇLAR TEK TEK DURDURULDU

Maltepe İdealtepe mahallesi D-100 kara yolu üzerinde oluşturulan uygulama noktasında yağmura rağmen sabahın erken saatlerinde çalışma başlatan ekipler, çakar tabir edilen ışıklı tertibatı kullanan araçları tek tek durdurarak gerekli kontrolleri yaptı.

Kamuda 'çakar lamba' kısıtlaması resmen başladı: Sadece 29 makam kullanabilecek
GÜNDEM
Kamuda 'çakar lamba' kısıtlaması resmen başladı: Sadece 29 makam kullanabilecek

İHA
Çakarlı araçlar tek tek durduruldu.

  • Yetki dahilinde çakar kullandığı belirlenen araçlar gerekli evrakların oluşturulmasının ardından yollarına devam ederken, usulsüz çakar kullandığı tespit edilen araçlara ise bin 2 TL para cezası kesildi.

İHA
Çakar kontrolü yapan ekipler.

AMBULANSIN ARKASINDAN EMNİYET ŞERİDİNİ KULLANAN SÜRÜCÜYE CEZA

Uygulama sırasında ambulansın arkasından gelerek emniyet şeridi ihlali yapan bir araca da cezai işlem uygulandı. Bin 2 TL’lik para cezasını gören vatandaş, “Yol daralmıştı, içeride kaldım. Trafik sıkışınca bir anda çıkamadım. Devletimizin canı sağ olsun” dedi.

DHA
Emniyet şeridini ihlal eden sürücüye ceza

DHA
Emniyet şeridini ihlal eden sürücüye ceza
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