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Gündem Can Ataklıya Gezi anketi şoku Takipçilerinden umduğu yanıtı alamadı
POLİTİKA

Can Ataklı'ya Gezi anketi şoku: Takipçilerinden umduğu yanıtı alamadı

Gezi Parkı davasında Osman Kavala'ya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. Kararın ardından muhalefet kanadından peş peşe tepki gelirken Muhalif Gazeteci Can Ataklı, sosyal medya hesabından bir anket yaptı. Takipçilerine "Gezi davasında verilen cezalar için ne düşünüyorsunuz?" sorusunu yönelten Ataklı, beklediği yanıtı alamadı. Ataklı'nın anketine katılan sosyal medya kullanıcılarından %75,5'i "Karar hukuka uygun" oyu kullanırken %24,5'lik bir grup "Karar vicdanları karartır" dedi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Can Ataklıya Gezi anketi şoku: Takipçilerinden umduğu yanıtı alamadı
Can Ataklı

Gezi Parkı olaylarına ilişkin 17 sanıklı ana davada geçtiğimiz gün karar duruşması yapıldı. Mahkeme heyeti, Osman Kavala'ya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi.

Ayşe Mücella Yapıcı, Çiğdem Mater Utku, Ali Hakan Altınay, Mine Özerden, Şerafettin Can Atalay, Tayfun Kahraman ve Yiğit Ali Ekmekçi'ye ise hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüs suçuna yardımdan 18 yıl arasında hapis cezası verildi. Sanıkların kararla beraber tutuklanmalarına hükmedildi.

ANKET SONUCU ATAKLI'YI MUTLU ETMEDİ

Muhalif kimliğiyle tanınan Can Ataklı, mahkeme kararının ardından sosyal medya hesabından bir anket düzenledi. Takipçilerine "Gezi davasında verilen cezalar için ne düşünüyorsunuz?" sorusunu soran Ataklı istediği yanıtı alamadı. Ataklı'nın anketine katılan sosyal medya kullanıcılarından %75,5'i "Karar hukuka uygun" oyu kullanırken %24,5'lik bir grup "Karar vicdanları karartır" dedi.

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