Can Ataklı'ya Gezi anketi şoku: Takipçilerinden umduğu yanıtı alamadı

Gezi Parkı olaylarına ilişkin 17 sanıklı ana davada geçtiğimiz gün karar duruşması yapıldı. Mahkeme heyeti, Osman Kavala'ya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi.
Ayşe Mücella Yapıcı, Çiğdem Mater Utku, Ali Hakan Altınay, Mine Özerden, Şerafettin Can Atalay, Tayfun Kahraman ve Yiğit Ali Ekmekçi'ye ise hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüs suçuna yardımdan 18 yıl arasında hapis cezası verildi. Sanıkların kararla beraber tutuklanmalarına hükmedildi.
ANKET SONUCU ATAKLI'YI MUTLU ETMEDİ
Muhalif kimliğiyle tanınan Can Ataklı, mahkeme kararının ardından sosyal medya hesabından bir anket düzenledi. Takipçilerine "Gezi davasında verilen cezalar için ne düşünüyorsunuz?" sorusunu soran Ataklı istediği yanıtı alamadı. Ataklı'nın anketine katılan sosyal medya kullanıcılarından %75,5'i "Karar hukuka uygun" oyu kullanırken %24,5'lik bir grup "Karar vicdanları karartır" dedi.