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Çanakkale'de bozuk ormanda yangın: Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi

Çanakkale'de bozuk ormanda yangın: Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi

17:4015/06/2026, Pazartesi
DHA
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Çanakkale'de orman yangını
Çanakkale'de orman yangını

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde bozuk ormanda yangın çıktı. Bölgeye sevk edilen ekipler, alevlere havadan ve karadan müdahale ediyor.

Çanakkale'nin Ezine ilçesi Erenler mevkisindeki bozuk ormanda saat 15.00 sıralarında yangın çıktı.

Alevler, rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayıldı.

İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 2 helikopter, 2 söndürme uçağı, çok sayıda arazöz ve orman işçisi sevk edildi.

Alevlere havadan ve karadan müdahale ediliyor.



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