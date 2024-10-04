Cem Garipoğlu’nun mezarından kefen çıkmaması ne anlama geliyor?

Epözdemir, "O kemik parçaları küçükler bırakıldı ama büyük kemik parçaları ve kafatası steril bir beze konularak Adli Tıp Kurumu Morg İhtisas Dairesine götürülmek üzere hazır edildi. Tek tek incelenecek. Onlar özellikle dişler incelenecek. Garipoğlu ailesindeki erkek bireylerin DNA'larıyla güncel biyolojik verileriyle, DNA yöntemleriyle yapılmasını istiyoruz. Geçmişte alınanlar üzerinden yapılmasını sağlıklı bir sonuç vereceği kanaatinde değiliz.

2014'te veya geçmişte yapılan 2019'da yapılan DNA incelemeleri biyolojik verilerle yapılmasını biz sakıncalı buluyoruz.