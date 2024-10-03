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Cem Garipoğlu'nun mezarı açılıyor! DNA örneği için savcı ve kazı görevlileri mezarlıkta

Cem Garipoğlu'nun mezarı açılıyor! DNA örneği için savcı ve kazı görevlileri mezarlıkta

11:143/10/2024, Perşembe
Yeni Şafak
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Cem Garipoğlu mezarı
Cem Garipoğlu mezarı

Başakşehir'de Münevver Karabulut'u öldüren Cem Garipoğlu'nun mezarı bugün açılacak, polis mezarlık etrafında bariyerlerle geniş güvenlik önlemi aldı. Savcı ve Adli Tıp görevlileri mezarlığa geldi. Peki, Cem Garipoğlu'nun mezarı açıldı mı, son durum ne? DNA örneği alındı mı, incelendi mi? İşte son dakika gelişmeleri ile Cem Garipoğlu mezarı ile ilgili ayrıntılar...

Münevver Karabulut, 3 Mart 2009 tarihinde Bahçeşehir'de Cem Garipoğlu tarafından öldürülmüştü. Olayın ardından uzun bir süre firar eden Garipoğlu tutuklanmış ve 10 Ekim 2014 tarihinde kaldığı hücrede ölü bulunmuştu.

Garipoğlu'nun ölümünün ardından ortaya atılan iddiaların üzerine Karabulut ailesinin avukatları 'Fethi Kabir İşlemi' talep etti. Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından talep kabul edildi. Garipoğlu'nun mezarı bugün saat 11.00'da açılacak. Polis ekipleri Cem Garipoğlu'nun mezarının bulunduğu Karacaahmet Mezarlığı'nda güvenlik amacıyla demir bariyerlerle tedbir aldı. Savcı ve Adli Tıp görevlileri mezarlığa geldi.

CEM GARİPOĞLU'NUN MEZARI AÇILDI MI?

İstanbul'da 17 yaşındaki Münevver Karabulut'u 15 yıl önce vahşice katleden Cem Garipoğlu'nun cezaevinde intihar edip etmediğinin ortaya çıkarılabilmesi için mezarı açılıyor.

CEM GARİPOĞLU'NUN MEZARINDAN KEMİK ÇIKTI MI?

Garipoğlu’nun cesedinin tamamı ve toprak örnekleri mi yoksa alınacak kemik ve diş örneklerinin mi Adli Tıp'a götürüleceği netlik kazanacak.

NE OLMUŞTU?

Münevver Karabulut, 3 Mart 2009 tarihinde Bahçeşehir'de Cem Garipoğlu tarafından öldürülmüştü.

Olayın ardından uzun bir süre firar eden Garipoğlu tutuklanmış ve 10 Ekim 2014 tarihinde kaldığı hücrede ölü bulunmuştu.



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