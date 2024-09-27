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Cem Garipoğlu’nun mezarı açılacak

Cem Garipoğlu’nun mezarı açılacak

04:0027/09/2024, Cuma
G: 27/09/2024, Cuma
Yeni Şafak
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Cem Garipoğlu ve Münevver Karabulut
Cem Garipoğlu ve Münevver Karabulut

17 yaşındaki Münevver Karabulut'u katletmesinin ardından cezaevinde intihar eden Cem Garipoğlu’nun mezarının açılmasına karar verildi. Karabulut ailesi, Garipoğlu'nun aslında intihar etmediğini, cezaevinden gizlice kaçırıldığını iddia etmişti.

Türkiye’yi sarsan cinayetin üzerinden 15 yıl geçti. Takvimler 3 Mart 2009'u gösterdiğinde, Türkiye güne İstanbul Etiler’de bir çöp konteynerinde parçalanmış ceset bulunduğu haberleriyle uyandı. Ceset, erkek arkadaşı tarafından öldürülen 17 yaşındaki Münevver Karabulut’a aitti. Katil ise Cem Garipoğlu’ydu. Cinayetin ardından

teslim olmayıp saklanan, sonunda yakalanıp tutuklanan Garipoğlu, 10 Ekim 2014'te kaldığı Silivri 5 No'lu Cezaevi'nde intihar etti.


“ÖLEN O DEĞİL” İDDİASI

Hafızalara kazınan cinayetten sonra bu kez “Cem Garipoğlu’nun ölmediği” iddiası gündemden düşmedi. Münevver Karabulut’un babası Süreyya Karabulut, Garipoğlu'nun mezarının açılması için savcılığa başvurdu. İşte dün, o talebin sonucu açıklandı. Karabulut ailesinin talebini kabul eden Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı, “Garipoğlu'nun mezarının açılması ve fethi kabir işlemlerinin yapılması için” Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na talimat yazısı gönderdi.


MUAMMA BİTECEK

Karabulut ailesinin avukatı Rezan Epözdemir, kararı sosyal medya hesabından duyurdu. Fethi kabir işlemi için son 2 yıldır etkili bir hukuki süreç geçirdiklerini belirten Epözdemir, şunları kaydetti: “Sayın Başsavcılığın vermiş olduğu bu karar son derece önemli önemli ve sevindiricidir. Yıllardır gittiğimiz her yerde, üniversiteler, panel ve seminerlerde, yazılı ve görsel basında, sosyal medyada en fazla sorulan ve halkımızın önemli ölçüde ikna olmadığı bu muamma giderilmiş olacak.”




#Cem Garipoğlu
#cinayet
#toplum

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