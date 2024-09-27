Cem Garipoğlu’nun mezarı açılacak

Hafızalara kazınan cinayetten sonra bu kez “Cem Garipoğlu’nun ölmediği” iddiası gündemden düşmedi. Münevver Karabulut’un babası Süreyya Karabulut, Garipoğlu'nun mezarının açılması için savcılığa başvurdu. İşte dün, o talebin sonucu açıklandı. Karabulut ailesinin talebini kabul eden Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı, “Garipoğlu'nun mezarının açılması ve fethi kabir işlemlerinin yapılması için” Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na talimat yazısı gönderdi.

Karabulut ailesinin avukatı Rezan Epözdemir, kararı sosyal medya hesabından duyurdu. Fethi kabir işlemi için son 2 yıldır etkili bir hukuki süreç geçirdiklerini belirten Epözdemir, şunları kaydetti: “Sayın Başsavcılığın vermiş olduğu bu karar son derece önemli önemli ve sevindiricidir. Yıllardır gittiğimiz her yerde, üniversiteler, panel ve seminerlerde, yazılı ve görsel basında, sosyal medyada en fazla sorulan ve halkımızın önemli ölçüde ikna olmadığı bu muamma giderilmiş olacak.”