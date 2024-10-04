Cenazesi DNA için Adli Tıp'ta

Münevver Karabulut’u canice katleden ve cezaevindeyken intihar eden Cem Garipoğlu’nun cesedi, mezarından çıkarılarak DNA eşleştirmesi için Adli Tıp Kurumu’na götürüldü. Bahçeşehir’de 2009 tarihinde lise öğrencisi Münevver Karabulut’u vahşice öldüren Cem Garipoğlu, 2014’te tutuklu bulunduğu cezaevinde intihar etti. Karabulut ailesinin ölen kişinin Garipoğlu olup olmadığı iddiası üzerine fethi kabir işlemi yapılması için Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı yaptığı başvuru kabul edildi.

İncelemeye dair Fethi Kabir Tutanağı'ndaki ilginç detaylar dikkat çekti. Tutanağa göre, mezarda beklenildiği gibi kefen bulunamadı ve bir plastik poşetle karşılaşıldı. Ailesinin avukatı Rezan Epözdemir, inceleme sonrası açıklamalarda bulundu. Mezarın iki katlı olduğunu aktaran Epözdemir, "İki tabaka vardı. İlk tabakada hiçbir şey yok, ikinci tabakada da kefen bekliyorduk biz. Kefen ve bez yoktu. Toprağın üzerinde dağınık şekilde kemikler vardı" diye konuştu. Epözdemir, "Özellikle dişler, kaldıysa saçlar ve sırt kemiği gibi uzun kemikler üzerinden DNA parçaları alınmak suretiyle biyolojik ve kimyasal inceleme yapılacak" dedi.