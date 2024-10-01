Polis, Cem Garipoğlu'nun kabrinin bulunduğu mezarlıkta nöbet tutuyor

Henüz 17 yaşındayken 15 yıl önce cinayete kurban giden Münevver Karabulut'un katili Cem Garipoğlu'nun fethi kabir işleminin nasıl olacağı merak ediliyor. Uzman isim detayları anlattı. Cezaevinde öldüğü açıklanan ancak ölen kişinin gerçekten Cem Garipoğlu olup olmadığı yönündeki iddialar üzerine Karabulut ailesi, mezarın açılması talebinde bulunmuştu. Ailenin avukatları tarafından yapılan talep, Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kabul edildi. Cem Garipğlu'nun mezarı ne zaman açılacak?