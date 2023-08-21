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CHP'li Yılmaz Büyükerşen'den Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel’e değişim tepkisi: Kılıçdaroğlu tek başına sorumlu ilan edildi

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, değişim isteyen partililere tepki göstererek Kemal Kılıçdaroğlu'na destek açıklaması yaptı. Seçim yenilgisinin faturasının Kılıçdaroğlu'na kesilmesine itiraz eden Büyükerşen, "Kılıçdaroğlu tek başına sorumlu ilan edildi. Benim hiç de tasvip etmediğim şekilde kendisine yüklenildi ve sanki Sayın Kılıçdaroğlu o gün istifa etse her şey yoluna girecekmiş gibi bir ortam oluşturuldu." dedi. Büyükerşen, partide değişim isteyen isimlerin süreci oldu bittiye getirmek istediğini söyledi.

15:05 . 21/08/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, değişim isteyen Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel’e tepki gösterdi.

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, değişim isteyen Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel’e tepki gösterdi.

Seçimlerde aldığı bozgun sonrası partisi tarafından hedef tahtasına konan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 'değişim' çağrılarına kulak tıkarken Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'den tam destek aldı.

Büyükerşen'den değişim isteyenlere cevap

Partideki değişim çağrılarına ilişkin Cumhuriyet'e açıklamalarda bulunan Büyükerşen, CHP Grup Başkanı Özgür Özel ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na göndermede bulundu.

Kılıçdaroğlu'nun tek başına sorumlu ilan edilmesinin yanlış olduğunu söyleyen Büyükerşen, şöyle konuştu:

"Seçim sonuçlarının sorumluluğunu hepimizin üstlenmesi gerekirken Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu tek başına sorumlu ilan edildi. Benim hiç de tasvip etmediğim şekilde kendisine yüklenildi ve sanki Sayın Kılıçdaroğlu o gün istifa etse her şey yoluna girecekmiş gibi bir ortam oluşturuldu. Bu nedenle birilerinin açık ve kararlı bir şekilde duruşunu göstermesi gerekiyordu.

"Siyaseten son derece sağlıksız bir değişim talebi"

Partide değişim isteyen isimlerin süreci oldu bittiye getirmek istediğini savunan Büyükerşen şöyle devam etti:

Değişim her zaman ve her yerde gereklidir. Keza bana göre Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu da, tüzük değişikliğinin yanı sıra Kurultaya gidileceğini de açıklayarak değişimin önünü açtı. Ancak burada sormak istediğiniz "Sen bırak, ben geleyim" diyerek oldu bittiye getirilmek istenen bir genel başkan değişimiyse, bu, daha önce de vurguladığım üzere, siyaseten son derece sağlıksız bir değişim talebidir."

#Yılmaz Büyükerşen
#CHP
#Özgür Özel
#Kemal Kılıçdaroğlu
#Ekrem İmamoğlu
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