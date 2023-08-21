CHP'li Yılmaz Büyükerşen'den Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel’e değişim tepkisi: Kılıçdaroğlu tek başına sorumlu ilan edildi

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, değişim isteyen Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel’e tepki gösterdi.
Seçimlerde aldığı bozgun sonrası partisi tarafından hedef tahtasına konan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 'değişim' çağrılarına kulak tıkarken Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'den tam destek aldı.
Büyükerşen'den değişim isteyenlere cevap
Partideki değişim çağrılarına ilişkin Cumhuriyet'e açıklamalarda bulunan Büyükerşen, CHP Grup Başkanı Özgür Özel ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na göndermede bulundu.
Kılıçdaroğlu'nun tek başına sorumlu ilan edilmesinin yanlış olduğunu söyleyen Büyükerşen, şöyle konuştu:
"Siyaseten son derece sağlıksız bir değişim talebi"
Partide değişim isteyen isimlerin süreci oldu bittiye getirmek istediğini savunan Büyükerşen şöyle devam etti: