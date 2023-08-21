CHP'li Yılmaz Büyükerşen'den Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel’e değişim tepkisi: Kılıçdaroğlu tek başına sorumlu ilan edildi

Değişim her zaman ve her yerde gereklidir. Keza bana göre Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu da, tüzük değişikliğinin yanı sıra Kurultaya gidileceğini de açıklayarak değişimin önünü açtı. Ancak burada sormak istediğiniz "Sen bırak, ben geleyim" diyerek oldu bittiye getirilmek istenen bir genel başkan değişimiyse, bu, daha önce de vurguladığım üzere, siyaseten son derece sağlıksız bir değişim talebidir."